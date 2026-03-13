Las ventas del fármaco para la obesidad Mounjaro catapultan a Eli Lilly como primera 'pharma' mundial en ingresos

Keytruda de MSD sigue siendo el medicamento más vendido del mundo, pero se prevé que los fármacos para la obesidad y diabetes dominen el mercado al final de la década.

El ranking global de farmacéuticas en 2025 sitúa a Lilly por delante de Johnson & Johnson y AbbVie, gracias al crecimiento del 49% en sus ventas.

Mounjaro y Zepbound, ambos con tirzepatida, generaron juntos más de la mitad de los ingresos totales de Lilly en 2024.

Eli Lilly se convierte en la primera farmacéutica mundial por ingresos, impulsada por las ventas de Mounjaro, su fármaco estrella contra la obesidad.

La compañía estadounidense Eli Lilly se convierte en la primera farmacéutica mundial por volumen impulsada por las ventas de su fármaco estrella contra la obesidad Mounjaro.

De los 60.800 millones de dólares (52.800 millones de euros) en ingresos, 23.000 millones (20.000 millones de euros) corresponden a su blockbuster.

Si se suman los 13.500 millones (11.800 millones de euros) que acumula Zepbound, con el mismo principio activo, la tirzepatida, más de la mitad de los ingresos totales provendrían de un solo fármaco.

Las ventas del laboratorio han crecido un 49% en tan solo un año.

El último informe de la consultora Evaluate Pharma establece un ranking de compañías y productos por volumen de ventas en 2025.

En él, Lilly, que ni siquiera formaba parte del top 10 en 2024, asciende hasta el primer puesto, superando a Johnson & Johnson, que queda en segundo lugar con una facturación de 59.300 millones de dólares (51.500 millones de euros).

Las ventas de la compañía crecieron un 6%, impulsadas por los anticuerpos monoclonales Darzalex (daratumumab), para mieloma múltiple, y Tremfya (guselkumab), indicado para artritis psoriásica.

El impulso a los ingresos de ambos fármacos compensa las caídas de su otro producto estrella, Stelara (ustekinumab), indicado también para la psoriasis.

AbbVie figura en tercer lugar, con unas ventas totales de 58.200 millones de dólares (50.500 millones de euros).

En este caso, su blockbuster Skyrizi (risankizumab-rzaa), para artritis psoriásica, ha impulsado la facturación, con 17.600 millones de dólares (15.300 millones de euros).

El top 10 lo completan Roche (57.500 millones de dólares), AstraZeneca (55.100 millones), MSD (54.700 millones). Novartis (54.300 millones), Pfizer (49.900 millones), Sanofi (49.000 millones) y Bristol-Myers Squibb (47.700 millones).

La consultora Evaluate destaca el caso de Sanofi, que ha incrementado su facturación en un 11% (4.900 millones de dólares), el segundo aumento más grande tras Lilly.

Pese a que Mounjaro ha elevado a Lilly al top 1, no es el medicamento más vendido en ingresos.

El puesto le corresponde, un año más, a Keytruda (pembrolizumab), la inmunoterapia de MSD para melanoma, cáncer de pulmón y otros cánceres.

Evaluate reporta unas cuentas de 31.600 millones de dólares (27.400 millones de euros) para este fármaco, que lleva encabezando la lista varios años.

Previsiones para 2030

En 2025 se lanzó la versión subcutánea, que prevé seguir impulsando las ventas, mientras baja la intravenosa por, entre otras cosas, el fin de la patente en EEUU.

En segundo lugar se encuentra Mounjaro, cuyas ventas crecieron nada menos que un 99% entre enero y diciembre del año pasado.

El fármaco está indicado para diabetes, mientras que su versión para la pérdida de peso se llama Zepbound, ingresó 13.500 millones de dólares y se sitúa en noveno lugar del ranking de fármacos más vendidos.

El archifamoso Ozempic tiene la medalla de bronce. El medicamento de Novo Nordisk para la diabetes facturó 19.200 millones de dólares (16.700 millones de euros).

Al igual que Mounjaro, tiene una versión indicada para la pérdida de peso. Se llama Wegovy y se sitúa en décimo lugar del ranking, con unas ventas de 12.000 millones de dólares (10.400 millones de euros).

Dupixent (dupilumab), fármaco de Sanofi indicado para el asma, figura en cuarta posición, habiendo generado 17.800 millones de dólares (15.500 millones de euros) en ingresos.

El top 10 de fármacos más vendidos lo completan Skyrizi (17.600 millones de dólares), el anticoagulante oral Eliquis (14.700 millones de dólares), Darzalex (14.400 millones), el antiviral Biktarvy (14.300 millones), Zepbound y Wegovy.

Las previsiones de Evaluate Pharma para finales de década aventuran un dominio absoluto de los agonistas de los receptores GLP-1 con Ozempic como el más vendido y Mounjaro en el tercer lugar.

Cagrisema, combinación de semaglutida y el principio activo cagrilintida (pendiente de entrar en el mercado) de Novo Nordisk, alcanza el cuarto lugar; Zepbound figura en quinta posición y Wegovy en la séptima.

El único medicamento no indicado para el tándem diabetes-obesidad entre los cinco primeros lugares será Dupixent, que ocupará la segunda posición.

En sexto lugar figura Skyrizi, y en el octavo, Darzalex. Keytruda ocupará el noveno lugar, siendo el único fármaco del top 10 que prevé reducir sus ingresos (ya que es el que más tiempo lleva en el mercado y le afecta la finalización de las patentes).

Cierra el top 10 Biktarvy, el antiviral de Gilead indicado para el VIH.