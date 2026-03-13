Los médicos insisten en que el preacuerdo que defiende García no existe y su propuesta es "pobre" y "ridícula"

Las movilizaciones continuarán mientras no se reabra formalmente la negociación y no se atiendan las principales reivindicaciones laborales del colectivo médico.

Los representantes médicos insisten en que el Foro de la Profesión Médica no tiene capacidad para firmar acuerdos laborales vinculantes y exigen negociar directamente con los sindicatos.

El comité de huelga critica que la propuesta del ministerio no incluye un estatuto propio para los médicos ni la voluntariedad de las guardias, considerándolo insuficiente.

Los sindicatos médicos niegan la existencia de un preacuerdo con el Ministerio de Sanidad y califican la propuesta ministerial de "vaga" y "pobre".

Los sindicatos médicos han negado que exista el preacuerdo al que se refirió la ministra de Sanidad, Mónica García, este jueves y sostienen que la propuesta trasladada por el departamento que dirige es "vaga y pobre" y no responde a las principales demandas de los facultativos.

La reacción llega después de que el Ministerio hiciera público un comunicado en el que aseguraba haber alcanzado un acuerdo el pasado 4 de marzo con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME).

Según los representantes del Comité de Huelga, ese acuerdo "sencillamente no existe".

Los médicos subrayan que un acuerdo formal debe plasmarse en un documento público firmado por las partes implicadas y que comprometa a ambas a aplicar medidas concretas.

En este caso, aseguran, ese documento no se ha producido. "Entre el FPME y el Ministerio de Sanidad no han alcanzado ningún acuerdo", sostienen.

Lo que sí ha existido, explican, es una propuesta de acuerdo trasladada por el ministerio al Foro de la Profesión Médica.

Esa propuesta, según el comité, incluía la creación de un espacio de diálogo mediante mesas técnicas previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, la creación de un complemento de penosidad o nocturnidad sin cuantías concretas, la adaptación de la clasificación profesional y la posibilidad de iniciar el trámite para solicitar la jubilación anticipada.

Para los representantes de los médicos en huelga, el contenido de la propuesta resulta insuficiente.

Consideran que el documento menciona algunas de sus reivindicaciones principales, pero lo hace en términos demasiado imprecisos como para evaluar su impacto real o su aplicación práctica.

Además, critican que el ministerio no incluya dos de las demandas centrales del colectivo: la creación de un Estatuto propio para la profesión médica y un modelo de jornada laboral que establezca la voluntariedad de las guardias.

También califican de "ridícula" la oferta relativa a la clasificación profesional y a la jubilación anticipada.

Competencias de negociación

El Comité de Huelga sostiene además que, incluso si el Foro de la Profesión Médica hubiera considerado aceptable la propuesta, esa organización no tendría capacidad para firmar un acuerdo laboral vinculante con el ministerio.

Según explican, el Foro carece de competencias en materia de negociación laboral. En el ámbito público, recuerdan, esas funciones corresponden legalmente a los sindicatos, que son quienes pueden negociar condiciones laborales, participar en mesas de seguimiento y convocar o desconvocar huelgas.

Por ello, insisten en que cualquier negociación efectiva sobre estas cuestiones debe realizarse entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga o los interlocutores sindicales con capacidad formal para alcanzar acuerdos.

El comunicado también cuestiona otras afirmaciones realizadas por la ministra en relación con el proceso negociador. En particular, rechaza que el ministerio haya mantenido más de 25 encuentros con el Comité de Huelga.

Según su versión, ha habido contactos esporádicos e informales entre miembros del comité y representantes del ministerio, algo que consideran habitual durante un conflicto laboral.

Sin embargo, aseguran que las reuniones formales (las únicas que tienen validez en una negociación) no han llegado ni siquiera a diez.

Los médicos también niegan que se haya alcanzado en ningún momento un "preacuerdo", término que utilizó la ministra en su comunicado.

Reconocen que en algunos momentos se produjo un acercamiento de posturas, especialmente en las conversaciones mantenidas antes de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, diera por finalizada la negociación.

Según su relato, esas conversaciones se interrumpieron de forma abrupta cuando aún se estaban discutiendo algunos de los puntos incluidos en la propuesta ministerial.

El motivo, señalan, fue el compromiso adquirido por el ministerio con los sindicatos presentes en la Mesa del Ámbito de no negociar con el Comité de Huelga.

Los representantes de los facultativos también se refieren a la composición de esa mesa. Explican que en ella está representada la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), organización a la que pertenece la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y cuyo miembro mayoritario es el sindicato de enfermería SATSE.

A su juicio, esta configuración les deja en la práctica sin capacidad de decisión dentro de ese órgano, aunque sí permite que reciban información o trasladen propuestas al ministerio.

Según afirman, ninguna de las propuestas que han hecho llegar por esa vía ha sido aceptada hasta ahora.

En el comunicado, el Comité de Huelga rechaza además que su postura implique un intento de impedir el diálogo entre el ministerio y otras organizaciones profesionales del sector sanitario.

Los representantes de los médicos aseguran que no se oponen a que la ministra dialogue con el Foro o con cualquier otra institución del ámbito sanitario.

Sin embargo, sostienen que ese diálogo no puede sustituir a la negociación laboral formal con quienes tienen la capacidad legal para alcanzar acuerdos vinculantes.

A su juicio, el acercamiento del ministerio al Foro en los términos actuales solo contribuye a generar confusión y a dividir al colectivo médico en pleno conflicto laboral.

Pese a las críticas, el Comité de Huelga afirma que mantiene su disposición a retomar las conversaciones con el Ministerio de Sanidad.

Los representantes de los facultativos aseguran estar dispuestos a volver a la mesa de negociación para valorar cualquier propuesta que presente el Gobierno.

No obstante, advierten de que las movilizaciones continuarán mientras no se reabra formalmente el proceso negociador y no se atiendan sus principales reivindicaciones laborales.

El conflicto se produce en un contexto de creciente malestar entre los médicos del sistema público, que reclaman cambios en sus condiciones laborales, en la regulación de las guardias y en el reconocimiento profesional dentro del sistema sanitario.

Este lunes hay convocada una nueva semana de huelga indefinida, la segunda tras la del pasado febrero. El comité pretende seguir convocando una semana al mes hasta que se alcance un acuerdo.