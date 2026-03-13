Las aseguradoras que dan cobertura en Muface disparan su facturación un 25,37% pero pierden un 4,43% de asegurados

El nuevo concierto de Muface 2025-2027, con una subida del 41,2% de la prima y 4.805 millones de financiación, impulsó estos resultados.

SegurCaixa Adeslas lidera el mercado con una facturación de 4.019 millones de euros y una cuota del 29,68%, mientras que Asisa creció un 21,78%.

A pesar del aumento de ingresos, el número de asegurados en Muface cayó un 4,43%, situándose por debajo del millón de mutualistas.

Las aseguradoras que cubren Muface aumentaron su facturación un 25,37% en 2025, alcanzando los 2.126 millones de euros.

Las aseguradoras que dan cobertura en la Administración Pública (SegurCaixa Adeslas y Asisa) han disparado su facturación un 25,37% hasta los 2.126 millones de euros en 2025. No obstante, han perdido un 4,43% de asegurados en Muface frente a 2024 cuando había alrededor de 1,5 millones de personas.

Así lo indican los datos más recientes de ICEA (a cierre de diciembre de 2025), la Asociación de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras.

SegurCaixa Adeslas lidera el mercado en términos absolutos con una facturación de 4.019 millones de euros, lo que supone un 15,72% más que en 2024. La compañía representa el 29,68% de la cuota del mercado.

Por su parte, Asisa es la que más ha elevado su negocio a nivel porcentual, con un 21,78% más y anotando un total de 1.885 millones. Esta concentra el 13,70% de la cuota del mercado.

El nuevo concierto de Muface 2025-2027 está detrás de este fuerte impulso de los ingresos. Después de varios desencuentros, el Gobierno finalmente consiguió convencer a las aseguradoras de que continuaran prestando asistencia sanitaria.

Así, aprobó en enero de 2025 una subida acumulada de la prima del 41,2% con una financiación total de 4.805 millones de euros para los tres años del concierto.

"Esto implica más ingresos año tras año. Una tendencia que ya se ha notado este 2025. El sector asegurador se está recuperando poco a poco debido a que en los anteriores conciertos tuvo grandes pérdidas. Sin embargo, nos queda recorrido para adaptarlo a la realidad porque los costes prestacionales suben incluso más que el IPC", señaló Jaime Ortiz, director comercial y marketing de Asisa, en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Número de asegurados

Como ya contó este periódico, las idas y venidas antes del acuerdo entre la Administración y las aseguradoras para la prestación sanitaria de los funcionarios han provocado una caída de los mutualistas que se decantan por la privada, que ya están por debajo del millón frente a los 1,05 millones de 2024.

El nuevo concierto perdió en el camino a una aseguradora, DKV, y en total 201.318 funcionarios tuvieron que elegir si decantarse por Asisa o Adeslas o marcharse a la sanidad pública.

En concreto, según ICEA, el número de funcionarios que se decantaron por la privada descendió un 4,43% hasta los 991.978 mutualistas.

Así, según los recientes datos de Muface, la sanidad privada perdió un total de 65.000 funcionarios. Un descenso especialmente acusado en el primer semestre de 2025, cayendo hasta los 992.789 mutualistas. Mientras tanto, la pública ganó un 16% más de pacientes pasando 506.767 (en 2024) a 589.661 personas.

Seguros de salud

En general, los seguros de salud tuvieron un fuerte impacto en este 2025. De hecho, la facturación del ramo de salud ha sido la que ha registrado un mayor crecimiento, con un 11,31% más, hasta situarse en los 13.541 millones de euros. Gran parte de este impulso viene dado por las aseguradoras que prestan atención en Muface que concentran el 25,37% de esa subida.

Le siguen los seguros de salud privados con un aumento del 9,42% hasta los 10.129 millones de euros.

Los ingresos de los subsidios han experimentado un crecimiento moderado del 0,42% con un total de 229,7 millones de euros. Y el volumen de primas de los productos de reembolso se ha incrementado un 7,35% con una facturación de 1.056 millones de euros.