La sanidad pública española registra un récord histórico de agresiones con 18.563 casos notificados en 2025

El 71% de los agresores fueron pacientes y el 29% familiares o acompañantes; la mayoría de los incidentes ocurrieron en consultas y áreas de atención directa.

El 80% de las víctimas fueron mujeres, especialmente en el grupo de 25 a 35 años y en especialidades de Atención Primaria y Enfermería.

El 84,5% de las agresiones fueron no físicas, como insultos, amenazas o intimidaciones; el resto fueron agresiones físicas, con 2.877 casos.

La sanidad pública española registró 18.563 agresiones a profesionales en 2025, un récord histórico y un 8,8% más que en 2024.

El Ministerio de Sanidad ha registrado un total de 18.563 agresiones a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2025, superando un récord histórico de casos notificados. Esto supone un 8,8% más que en 2024.

Así lo señala el reciente informe anual sobre agresiones a profesionales sanitarios presentado este jueves por la cartera de Mónica García.

Por especialidades, Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Mientras que las Emergencias extrahospitalarias representan el 3 % del total.

La mayor parte de los incidentes registrados corresponden a ataques de carácter no físico, que incluyen insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. En 2025, estas situaciones representaron el 84,5% del total de las agresiones notificadas, mientras que las agresiones físicas supusieron el porcentaje restante.

En cuanto a las lesiones físicas, son un dato considerable en términos absolutos, pues se registraron 2.877 actos violentos a lo largo de 2025. A diferencia de los médicos, en todas las profesiones sanitarias "se ha reducido este tipo de ataques un 2,24% en relación con el año anterior", señala el informe.

La mayoría mujeres

En concreto, el 80% de las agresiones notificadas afectaron a mujeres, frente al 20% correspondiente a hombres, una distribución que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente el 76% de los profesionales son mujeres.

La mayor parte se concentra en especialistas de entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 el que registra el mayor número de notificaciones, entre los que se encuentran los MIR, claro.

Agresiones por profesiones del SNS. Ministerio de Sanidad

Por categorías profesionales, el personal facultativo y el de enfermería continúan siendo los colectivos que registran un mayor número de agresiones, lo que se explica por su contacto directo y permanente con pacientes y acompañantes a lo largo del proceso asistencial. La categoría de TCAE se ha visto reducida con respecto al periodo anterior.

En la mayoría de los casos, el agresor es el propio paciente, que concentra el 71% de las agresiones notificadas, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes. Por sexo, los hombres representan el 57% de los casos, frente al 43% de mujeres entre las agresiones en las que se dispone de esta información.

Respecto a la reincidencia, el informe señala que el 53% de los actos violentos corresponden a personas no reincidentes, mientras que el 27% ya habían protagonizado incidentes previos, "lo que evidencia la existencia de un grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia el personal sanitario".

Respecto a las causas de las agresiones, los motivos más frecuentes están relacionados con la atención recibida (29%), seguidos de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%).

En comparación con 2024, estas tres categorías muestran un ligero descenso —del 32% al 28% en el caso de las demandas del usuario, del 32% al 29% en la atención recibida y del 17% al 15% en el acto sanitario o administrativo—, lo que refleja una variación moderada en la distribución de los factores que desencadenan estos incidentes.

Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos de áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos entornos concentran una mayor interacción con usuarios y acompañantes, lo que incrementa la exposición a situaciones conflictivas.

Durante la presentación del documento, Juan Julián García Gómez, subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del SNS, ha señalado que, aunque las cifras han aumentado, la curva se está moderando poco a poco. Según ha explicado, el incremento porcentual es inferior al registrado en 2024.

"Este aumento de casos no responde a más violencia, sino a que estamos logrando dar mayor visibilidad a las agresiones para que los profesionales lo comuniquen y, por ende, se denuncien", ha precisado Daniel Huerta Asensio, jefe de Servicio de Planes Preventivos e Instalaciones de la DG de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.