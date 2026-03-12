Sanidad defiende que el pacto con el Foro de la Profesión Médica es válido: el órgano tiene "capacidad para negociar"

Las comunidades autónomas tienen competencias sobre jornada laboral; regiones como Asturias y Cantabria han desconvocado paros tras llegar a acuerdos, mientras Madrid apoya la creación de un Estatuto Marco exclusivo para médicos.

El acuerdo contempla la posibilidad de jubilación anticipada en ciertas actividades sanitarias y un nuevo complemento retributivo vinculado a la nocturnidad para adecuar el salario a las condiciones de trabajo.

La propuesta de Sanidad incluye medidas sobre participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad de la jornada de guardia, además de adaptar la clasificación profesional al Marco Español de Cualificaciones (Meces).

El Ministerio de Sanidad defiende la validez del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, alegando que este órgano tiene capacidad negociadora reconocida desde 2013.

El Ministerio de Sanidad defiende "la capacidad negociadora del Foro de la Profesión Médica", conformado por las principales instituciones de la profesión.

Cabe recordar que en este órgano se encuentran la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades o la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los miembros convocantes de la huelga.

El departamento justifica el acuerdo, al que llegó hace unos días con el Foro para incluir nuevas medidas en el Estatuto Marco, con un documento firmado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta firma habilita al órgano para negociar temas laborales.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, señala que este consenso busca contribuir a fortalecer y hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Su principal objetivo es promover criterios que mejoren la política de recursos humanos como revisar las relaciones jurídicas, la formación y la ordenación jurídica de la profesión médica y definir estrategias para la implantación de la gestión clínica.

Acuerdo

En la propuesta que presentó Sanidad al Foro se incorporaron una serie de medidas concretas en materia de participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad asociada a la jornada de guardia.

El actual borrador del Estatuto Marco recoge adaptar la clasificación profesional al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces).

Ahora, la nueva propuesta de Sanidad propone algo más: una diferenciación entre las titulaciones Meces 3 y 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años.

El Ministerio abordará también el estudio de la posible aplicación de la jubilación anticipada en aquellas actividades sanitarias en las que puedan concurrir circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo con la normativa específica de la Seguridad Social establecida en el Real Decreto 402/2025.

Así, se establece que su retribución contará con un doble componente: el de la atención continuada ya existente y un complemento adicional vinculado a la nocturnidad. El principal objetivo es adecuar de forma más precisa la retribución a las condiciones en las que se presta la atención sanitaria continuada.

El equipo de Mónica García ha prometido que todas estas medidas se integrarán en el proyecto de ley del Estatuto Marco (ya pactado con los sindicatos sanitarios del Ámbito) durante su tramitación normativa.

Mientras tanto, los médicos siguen insistiendo en que dicho acuerdo sólo es representativo y que no tiene validez. De hecho, indican que aún no hay nada formalizado.

El comité de huelga ya tiene todo preparado para la próxima convocatoria de huelga indefinida: del 16 al 20 de marzo. El formato acordado para esta es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Además, los facultativos están intentando por todas las vías paralizar el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos. Después del fracaso de la moción de Vox, las organizaciones sindicales también se están reuniendo con las comunidades autónomas. Estas son las que tienen las competencias en materia de jornada laboral ya que están transferidas.

Regiones como Asturias y Cantabria han llegado a un acuerdo con sus respectivos gobiernos regionales, por lo que se ha logrado desconvocar los paros.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid se ha manifestado a favor de los médicos tras una reunión con CESM este jueves. El Gobierno de Ayuso apoyará la creación de un Estatuto Marco exclusivo para el colectivo y favorecerá todo espacio de diálogo de cualquier otra categoría profesional.