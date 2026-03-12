Los médicos acusan a Sanidad de vender una propuesta que no han recibido y aún esperan una reunión a vísperas de la huelga

Asturias y Cantabria han logrado acuerdos con sus respectivas consejerías, permitiendo desconvocar la huelga en esas regiones mediante mejoras en la organización de guardias y compatibilidad laboral.

El Senado ha rechazado la creación de un estatuto marco exclusivo para médicos, lo que ha llevado a centrar los esfuerzos en la negociación de condiciones laborales propias.

El comité de huelga exige una reunión con Sanidad como condición para negociar y denuncia que los acuerdos no están formalizados.

Los médicos acusan al Ministerio de Sanidad de anunciar una propuesta para frenar la huelga que aún no han recibido ni conocen por escrito.

La relación entre Sanidad y el comité de huelga (CESM, Amyts, O'mega, Metges, SMA y SME) vuelve a tensionarse por el Estatuto Marco. Los médicos acusan al departamento de vender una propuesta (tras su acercamiento con el Foro de la Profesión Médica) que todavía no han recibido mientras siguen a la espera de una reunión para intentar frenar la segunda convocatoria de huelga indefinida (del 16 al 20 de marzo).

Hace unos días, el equipo de Mónica García tenía una cita con el Foro de la Profesión Médica que aglutina a los principales representantes de la profesión. Entre ellos, está la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes (CEEM) o la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM).

Según ha podido saber este periódico, en esta cita el departamento hizo una propuesta (en materia de clasificación profesional y reconocimiento de la penosidad del colectivo médico) con el objetivo de paralizar la huelga y acordó mandarla unos días después por escrito a los galenos. Algo que todavía no ha ocurrido.

Por otro lado, en ese encuentro, CESM trasladó que no habría negociación hasta que Sanidad no se reuniera con el comité de huelga, único órgano que tiene la potestad de frenar los paros. Además, fuentes cercanas a la Confederación denuncian a este diario que el pacto no está formalizado aún y no hay nada por escrito.

Esta reunión no sentó muy bien al comité de huelga. Los facultativos señalan que el movimiento de García ha roto puentes, consiguiendo el efecto contrario: que los sindicatos se unan aún más para conseguir una norma propia.

Sin embargo, parece que las reivindicaciones de lograr un Estatuto Marco exclusivo para los médicos se han diluido, después de que el Senado tumbará la moción de Vox. Esto ha hecho que ahora los esfuerzos se concentren en esa mesa de negociación.

Voces del comité indican que lo importante es conseguir una negociación propia donde se aborden las condiciones laborales que afectan únicamente a la profesión médica.

Con todo, las relaciones entre ambas partes se tambalean. Las últimas acusaciones de la ministra, sobre que los facultativos utilizan a los pacientes como rehenes, han despertado el malestar entre el colectivo.

Desde CESM desmienten las declaraciones de García ya que, según alegan, en ningún momento han dejado de tender la mano del diálogo.

"Fue el propio Ministerio de Sanidad -a través del secretario de Estado- quién rompió unilateralmente cualquier negociación el pasado mes de diciembre, negociación que no se ha retomado con el comité de huelga desde entonces" pese a las movilizaciones iniciadas.

Todo esto ha provocado que el enfado de los médicos vaya en aumento, quienes ya tienen todo preparado para los paros indefinidos de la próxima semana.

El formato acordado para estos es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

El colectivo no va a parar hasta recibir una respuesta del Ministerio. A su vez, el departamento insiste en que ha hecho todo lo que está en su mano. Ha habido más de 20 reuniones con las diferentes organizaciones sindicales médicas y no se ha llegado a ningún acuerdo, según cuentan fuentes cercanas al departamento.

Comunidades autónomas

También ha pedido a las comunidades autónomas que se posicionen en base a las reclamaciones del colectivo, ya que las competencias sanitarias están transferidas.

Los médicos lo están intentando por todas las vías. Por eso, varias organizaciones sindicales están teniendo reuniones con sus respectivas consejerías para conseguir algunas de sus principales reivindicaciones relacionadas en materia de jornada laboral.

Asturias ha sido la primera comunidad que ha dado un paso más. Después de la huelga médica de enero, el sindicato del Principado (el Simpa) llegó a un pacto con la Consejería de Salud que logró paralizar los paros.

El acuerdo contempla una mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas y reducir un 60% la penalización a los facultativos que compatibilizan la sanidad pública con el ejercicio privado.

Según ha podido saber este periódico, Cantabria (el SMC) también ha logrado un acuerdo con su consejería. Por eso, ambas regiones han desconvocado la huelga.