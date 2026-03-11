El gasto de los españoles en tratamientos dentales supera cifras récord hasta los 12.200 millones de euros

Existe una brecha creciente en prevención dental entre grupos socioeconómicos, lo que polariza la demanda y aumenta los problemas bucodentales en quienes tienen menos recursos.

El gasto de los españoles en tratamientos dentales ha superado cifras récord llegando hasta los 12.200 millones de euros en 2024 (datos más recientes). Así, se estima que esto se eleve hasta los 12.600 millones en 2025.

Así lo indica el informe Panorama y perspectiva del sector dental en España, elaborado por la consultora Key-Stone y que ha sido presentado este miércoles en Expodental 2026, organizada por Ifema Madrid y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Según los datos del informe, el mercado dental ha crecido en los últimos 15 años a un ritmo que casi duplica al del PIB y a la producción industrial, impulsado especialmente por la digitalización, la innovación tecnológica aplicada a las clínicas y el desarrollo de nuevas soluciones estéticas como los alineadores dentales.

Fenin ha destacado que la industria dental española superó los 1.200 millones de euros de facturación en el año 2024 y tiene previsión de alcanzar los 1.300 millones en 2025.

Así, ha crecido el peso de los tratamientos de alto valor, especialmente en implantología, prótesis, ortodoncia y estética dental, segmentos muy dinámicos dentro del mercado.

El informe subraya que España atraviesa una profunda transformación sociodemográfica. En 2050, cerca del 30% de la población tendrá más de 65 años.

Este envejecimiento progresivo está cambiando las necesidades odontológicas, lo que se traduce en un mayor interés por rehabilitaciones permanentes, implantes y tratamientos de estética dental, especialmente entre pacientes con mayor capacidad adquisitiva que buscan soluciones duraderas y de calidad.

Evolución del gasto odontológico. E.P

En paralelo, se observa una reducción de la prevención en los grupos con menos recursos económicos, lo que incrementa la aparición de caries y enfermedades periodontales. El resultado es una demanda cada vez más polarizada, tanto en frecuencia de visitas como en tipo de tratamiento.

"La sociedad española está cambiando y con ella también la forma en la que los pacientes utilizan los servicios dentales. La prevención debe reforzarse para evitar brechas en salud bucodental", ha subrayado Luis M. Garralda, presidente del sector Dental de Fenin.

En este sentido, Garralda ha indicado que es esencial que la administración sanitaria refuerce las políticas de prevención y acceso, especialmente para los colectivos más vulnerables. "Avanzar en la inclusión progresiva de prestaciones de salud bucodental en la cartera de servicios de la sanidad pública permitiría reducir desigualdades y favorecer revisiones periódicas", ha añadido.