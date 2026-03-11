Los cofundadores de BioNTech, pioneros en la vacuna del Covid, dejan la empresa para levantar un laboratorio independiente

BioNTech planea aportar tecnologías de ARNm a la nueva empresa de sus fundadores, y busca ejecutivos para garantizar una transición fluida.

BioNTech cerró 2025 con pérdidas de 1.136 millones de euros, aunque sus ingresos aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

El nuevo laboratorio se centrará en innovaciones de ARNm de próxima generación, siendo la tercera empresa biotecnológica fundada por el matrimonio.

Ugur Sahin y Özlem Türeci, cofundadores de BioNTech, dejarán la empresa a finales de año para crear un nuevo laboratorio biotecnológico independiente.

Ugur Sahin y Özlem Türeci, cofundadores de la empresa alemana de biotecnología BioNTech con la que fueron pioneros en el desarrollo de la primera vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra la Covid-19, dejarán la compañía a finales de año.

El matrimonio de científicos levantará un laboratorio biotecnológico independiente con el objetivo de investigar y desarrollar innovaciones de ARNm de próxima generación. Creará así su tercera empresa biotecnológica, después de la fundación de Ganymed Pharmaceuticals en 2001 y la de BioNTech en 2008.

El anuncio de la salida de Sahin, actual consejero delegado de BioNTech, de Túreci y jefa del área médica de la compañía, ha coincidido con la presentación de las cuentas del laboratorio de Maguncia, que cerró 2025 con pérdidas de 1.136 millones de euros, ampliando en un 70,8% los 'números rojos' contabilizados un año antes, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 2.870 millones, un 4,3% más.

El consejo de supervisión de la compañía ha iniciado la búsqueda de ejecutivos candidatos para identificar posibles sucesores y garantizar una transición fluida y una ejecución de la estrategia de la empresa.

Asimismo, BioNTech planea aportar derechos conexos y tecnologías de ARNm a la nueva empresa de sus cofundadores. Se espera la firma de acuerdos vinculantes para finales del primer semestre de 2026.

De tal manera, con ambas empresas centradas en sus respectivas prioridades estratégicas, BioNTech espera maximizar el valor tanto para los pacientes como para los accionistas.

"Durante los últimos 18 años, hemos convertido a BioNTech, desde una 'startup', en una compañía biofarmacéutica global con una sólida y

diversificada cartera de productos", declaró Ugur Sahin, para quien la compañía está bien posicionada para impulsar su misión y convertirse en una empresa comercial multiproducto.

"Para nosotros, este es el momento ideal para ceder el testigo (...) Özlem y yo estamos listos para volver a ser pioneros. Nuestra visión siempre ha sido convertir nuestra ciencia en avances significativos para los pacientes, y vemos oportunidades extraordinarias para impulsar la próxima generación de innovaciones transformadoras", añadió.

"A lo largo de sus carreras, Ugur y Özlem han consolidado una trayectoria destacada en innovación. A medida que BioNTech avanza con múltiples productos candidatos en fase avanzada hacia la comercialización, los apoyamos para que aprovechen la oportunidad de aplicar sus fortalezas y dedicación exclusiva a una nueva iniciativa, dedicada a permitir que las tecnologías basadas en ARNm alcancen su máximo potencial", indicó Helmut Jeggle, presidente del consejo de supervisión de BioNTech.

Las acciones de BioNTech llegaban a caer este martes hasta un 17,8% al cierre del Nasdaq, cotizando en mínimos desde 2024.