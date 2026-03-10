El valor de las adquisiciones en el sector sanitario español cae un 57% hasta los 3.840 millones en tan sólo cuatro años

La industria farmacéutica se enfoca en áreas terapéuticas específicas y en productos que aportan estabilidad, como enfermedades crónicas y genéricos de marca.

Inversores como el private equity incrementaron su presencia un 20,8% desde 2022, mientras otros perfiles han reducido su exposición en el sector.

El número de operaciones también descendió, con una reducción del 13,4% desde 2022, y la tendencia negativa se mantiene desde finales de 2023.

El valor de las fusiones y adquisiciones en el sector sanitario español cayó un 57,5% en cuatro años, pasando de 9.042 millones en 2022 a 3.840 millones en 2025.

El sector sanitario español se estanca y reduce sus fusiones y adquisiciones. De esta manera, el capital invertido en transacciones ha caído un 57,5% en sólo cuatro años (2022-2025).

En 2022 (momento en el que se alcanzó un récord de inversión) se movilizaron 9.042 millones de euros frente a los 3.840 millones del pasado ejercicio.

Así lo señala el reciente análisis de la consultora PwC sobre la evolución de las fusiones y adquisiciones en la sanidad y la industria farmacéutica de España.

A su vez, el número de operaciones ha descendido un 13,4% desde 2022 (305 por aquel entonces). Además, desde finales de 2023, se mantiene la curva en negativo quedándose con 320 transacciones en 2023; 312, en 2024 y 264, en el 2025.

El análisis de PwC indica que los inversores están desplazando capital hacia activos "con flujos recurrentes y mayor resiliencia, como forma de protegerse frente a la incertidumbre del reembolso y la inestabilidad geopolítica", señala el estudio.

En 2025, el mercado se comportó cauteloso ante el aumento de los costes de financiación y el miedo a la aplicación de los aranceles. Por eso, se desplazó más la atención hacia operaciones más pequeñas y medianas.

El sector se enfrentó a tres ejes convergentes: los aranceles, reformas de precios y plazos de aprobación regulatoria más largos. "Esta triple amenaza ha desafiado los modelos de valoración, retrasando los plazos de las transacciones y redefiniendo las prioridades estratégicas en los sectores biofarmacéutico, de tecnología médica, de servicios de salud y de tecnología sanitaria".

Perfil inversor

Si se desglosan los datos por tipo de inversor, se perciben diferencias muy marcadas. Mientras algunos perfiles han reducido de forma notable su exposición al sector sanitario, otros han aprovechado el contexto para incrementar su presencia.

Toman especial importancia los private equilty, un tipo de inversor que suele hacerse con empresas que no cotizan en bolsa y que se ha disparado un 20,8% desde 2022.

Su modelo de negocio consiste en absorber pequeñas clínicas o negocios locales para crear una red eficiente. De este modo, logran multiplicar el valor de la empresa y asegurar una salida con altos beneficios al venderla unos años después.

Un ejemplo de esta tendencia es la venta de Donte Group por parte del fondo Advent al fondo canadiense Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) por más de 1.000 millones de euros, o la estrategia de buy-and-buid de KKR a través de las clínicas de fertilidad IVI.

Le siguen los fondos de capital riesgo o más conocidos como venture capital: su participación en el sector salud se ha incrementado un 7,5% con respecto a 2022.

Estos suelen invertir en startups. En el sector sanitario se centran sobre todo en empresas de biotech o de salud digital.

En cambio, los fondos joint venture apenas tienen presencia en el sector sanitario. Y los asset acquisition, que sólo adquieren activos estratégicos de las compañías, han reducido su presencia un 36,3% en los últimos cuatro años.

En 2026, según PwC, se prevé un repunte sostenido de procesos de desinversión impulsados por fondos de capital privado que han agotado, o están a punto de agotar, sus periodos de tenencia.

Industria farmacéutica

En el caso de la industria farmacéutica, las compañías están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el desarrollo y producción para terceros.

Además, los laboratorios farmacéuticos están focalizándose en áreas terapéuticas específicas buscando ser más rentables, en enfermedades crónicas o en genéricos de marca "que aportan estabilidad en ventas y flujos de caja", indica la consultora.

En el ámbito sanitario, se observa una expansión hacia sectores como dermatología, dental, medicina estética u oftalmología. El sector hospitalario ha mostrado menor actividad al ser más maduro, aunque no se descartan movimientos impulsados por grandes grupos hospitalarios o por fondos de private equity.