El Ministerio de Sanidad hace oficial los resultados definitivos del examen MIR 2026

Como novedad, habrá una convocatoria adicional para adjudicar plazas que queden vacantes tras la incorporación inicial, y la incorporación será en la primera quincena de junio.

Las especialidades presentan grandes diferencias entre aprobados y plazas, como en Enfermería (8.741 aprobados para 2.278 plazas) y Biología (1.119 aprobados para 83 plazas).

Solo hay 12.366 plazas disponibles para los 30.172 aspirantes que han aprobado, lo que deja fuera a más de la mitad de los candidatos.

El Ministerio de Sanidad ha publicado los resultados definitivos del examen MIR 2026, con un 99,9% de aprobados entre los 30.416 aspirantes.

Los resultados definitivos han sido rápidos. El Ministerio de Sanidad ha publicado el orden final de los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que se celebraron el pasado sábado 24 de enero.

A esta convocatoria se presentaron un total de 30.416 aspirantes. De ellos, el 99,9% ha superado la prueba. Así, después de revisar las reclamaciones de los opositores, la cifra ha ascendido y el resultado es, aún, más positivo (la habían aprobado el 99,19% en los provisionales).

No obstante, pese al alto índice de aprobados en el MIR (más del 99%) y el récord de oferta de plazas, no todos accederán a la residencia. Sólo hay 12.366 plazas para los 30.172 aspirantes que han aprobado el examen.

En el MIR se ofrecen 9.278 plazas para 15.084 aspirantes aprobados.

En el caso de la enfermería (el EIR), la desproporción es todavía mayor. Han aprobado 8.741 aspirantes para 2.278 plazas.

Farmacia (FIR): 1.292 aprobados para una oferta de 362 plazas

1.292 aprobados para una oferta de 362 plazas Química (QIR): 252 aprobados para 29 plazas

252 aprobados para 29 plazas Biología (BIR): 1.119 aprobados para 83 plazas

1.119 aprobados para 83 plazas Física (FIR): 349 aprobados para 57 plazas

La diferencia entre aspirantes aprobados y plazas de residencia también es notable en psicología (PIR): 280 y 3.335, respectivamente.

En cuanto a las personas que acceden por el turno de discapacidad, el 27,89% de las presentadas a examen lo han superado.

Dentro de un mes, se publicará la resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional por la que se convocarán los actos de elección y adjudicación de plaza. En dicha resolución se establecerá el calendario del proceso de adjudicación, cuyo inicio está previsto para la segunda quincena de abril.

Como novedad en esta convocatoria, y tras la modificación del Real Decreto 589/2022, un mes después de la incorporación se realizará una nueva convocatoria de adjudicación de plazas dirigida a cubrir aquellas que hayan quedado vacantes o que resulten vacantes por renuncia expresa.

Este procedimiento se llevará a cabo por medios telemáticos y toda la información se detallará en la correspondiente resolución de adjudicación de plazas.

Así, la incorporación a la plaza adjudicada será, previsiblemente, durante la primera quincena de junio. Es importante que las personas aspirantes tengan en cuenta que, antes de firmar el contrato de residencia, deben haber superado un reconocimiento médico obligatorio realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro donde vayan a incorporarse.