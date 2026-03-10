El Gobierno reforzará la sanidad universal para que los migrantes en situación irregular puedan acceder a ella

El Real Decreto amplía la protección sanitaria a españoles de origen residentes en el extranjero durante estancias temporales y refuerza los controles para asegurar el buen uso de los fondos públicos.

El acceso a la asistencia sanitaria será inmediato tras la solicitud, con un documento provisional válido en cualquier comunidad, y el derecho no caducará mientras no se obtenga cobertura por otra vía.

La norma establece un procedimiento homogéneo en todo el país, eliminando desigualdades entre comunidades autónomas y permitiendo la acreditación de residencia con varios documentos alternativos al empadronamiento.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para reforzar la sanidad universal y garantizar el acceso de migrantes en situación irregular al sistema de salud público.

El Gobierno reforzará la sanidad universal para que los migrantes en situación irregular tengan el derecho y la protección de acceder a la atención sanitaria. Este nuevo Real Decreto se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La norma desarrolla reglamentariamente lo previsto en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reforzando la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado.

En 2018, el Real Decreto-ley 7/2018 de universalidad mejoró el derecho, pero no logró que el acceso fuera homogéneo en todo el territorio español.

"Ahora, con esta reforma, eliminamos barreras y, sobre todo, damos mayor agencia y garantías a las personas migrantes en situación irregular, reforzando el carácter universal de nuestra sanidad", ha señalado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en sus redes sociales.

La nueva regulación blindará el derecho a acceder a estas prestaciones estableciendo un procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional, ya que uno de los principales obstáculos era la desigualdad entre comunidades autónomas.

Para desburocratizar el proceso, el reconocimiento se realizará mediante una declaración responsable. En este documento, la persona solicitante manifiesta que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia.

Además, habrá un gran número de alternativas al empadronamiento para acreditar residencia. Aunque este es el documento preferente, en su defecto se aceptarán otros como: certificados de escolarización o matriculación en centros públicos. Informes de servicios sociales, facturas (luz, agua, internet, telefonía) o documentos de inscripción consular.

Acceso inmediato

Se garantizará el acceso inmediato a la asistencia sanitaria. En el mismo momento de presentar la solicitud se entregará un documento provisional que permitirá la atención con cargo a fondos públicos mientras se resuelve el expediente. Esto será válido en cualquier comunidad autónoma.

La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución. Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, no tendrá caducidad mientras no se obtenga cobertura por otra vía.

Además, se establece que las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando la persona interesada no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.

La nueva norma garantizará el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos que requieren una especial protección, con independencia de su situación administrativa (menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad).

Extranjero

El Real Decreto amplía la protección a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España.

Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores. Con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo), siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.

Así, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, se establecen mecanismos de control sobre las prestaciones recibidas.

Por un lado, si la solicitud es denegada, se procederá a la facturación de las atenciones recibidas. Sin embargo, no habrá facturación si la persona demuestra posteriormente que, en el momento de recibir dicha asistencia sanitaria, sí cumplía los requisitos materiales.

Y habrá un control de veracidad. En caso de detectarse inexactitud o falsedad en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto de inmediato. En estos supuestos, la administración podrá exigir el reintegro del importe total de las prestaciones sanitarias.

Por último, la norma introduce una mejora al equiparar automáticamente a los colectivos exentos de aportación en el pago de medicamentos (prestación farmacéutica) con aquellos exentos en la prestación ortoprotésica.

De esta forma, cualquier persona que, por su situación de vulnerabilidad o nivel de renta, no deba pagar por sus fármacos, quedará también exenta de cualquier aportación económica al recibir productos de ortopedia o prótesis.