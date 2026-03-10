El convenio de oficinas de farmacia se encalla: la patronal preparará una nueva propuesta para los sindicatos

El 15 de marzo está convocada una manifestación nacional de farmacéuticos en cinco ciudades para presionar y lograr un acuerdo.

Los sindicatos exigen una subida salarial del 6%, ya que consideran que sus sueldos no siguen el ritmo del IPC.

La patronal FEFE prepara una nueva propuesta que se debatirá el 9 de abril, buscando acercar posturas especialmente en salario y preaviso de cese.

La negociación del convenio de oficinas de farmacia sigue bloqueada tras la última reunión entre patronal y sindicatos.

La negociación entre patronal y sindicatos (CCOO, UGT y Fefane) parece no tener fin. El nuevo convenio de oficinas de farmacia va a tener que esperar, al menos, otro mes más. En la reciente reunión celebrada este martes, ambas partes no han llegado a ningún acuerdo.

No obstante, la Federación de Empresarios de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la patronal, preparará una nueva propuesta que se debatirá en su próxima cita: 9 de abril, según confirman fuentes conocedoras de la negociación.

Según ha podido saber este periódico, la patronal tendrá una reunión interna, donde esperan poder tener una nueva oferta con la idea de acercar posturas.

Sobre todo hay desencuentros en base a dos cuestiones: en el periodo de preaviso de cese y en los salarios. El aumento salarial que propone la patronal todavía está muy alejado del que reclaman los sindicatos.

Cabe recordar que las organizaciones sindicales demandan subidas del 6%, ya que sus sueldos no marchan al mismo ritmo que el IPC.

En cuanto a la jornada laboral, en esta cita ha habido más puntos en común que en las reuniones anteriores.

Mientras tanto, los farmacéuticos mantienen la manifestación nacional convocada para el próximo 15 de marzo. Se celebrará en cinco capitales: Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y La Laguna (Tenerife).

Ante el hartazgo de más de un año de negociación, la Federación de Farmacéuticos No Empresarios (Fefane) fue la que decidió convocar la manifestación. Con esta presión sindical, su principal objetivo es lograr cerrar cuanto antes un acuerdo que afecta a miles de farmacias.

Por el momento, las organizaciones sindicales rechazan recurrir a la mediación, ya que sigue habiendo una "predisposición para negociar". Esta es una idea que barajaban hace unos meses, ya que la negociación se encontraba en "un punto muy crítico".