Las agresiones a médicos vuelven a batir récord histórico: aumentan las lesiones físicas y en facultativos jóvenes

Sólo el 48,8% de las agresiones se denuncia formalmente y el 13,5% de los casos provoca una baja laboral, afectando a la asistencia sanitaria.

El perfil más agredido es el de médica de Atención Primaria, concentrando el 58,6% de las agresiones y el 63,7% de los ataques.

El 20% de los ataques resultan en lesiones físicas, un 73% más que el año anterior, y afectan especialmente a facultativos jóvenes.

Las agresiones a médicos alcanzan un récord histórico en 2025 con 879 casos comunicados, un 4% más que el año anterior.

"Me da rabia que se normalice que nos falten al respeto y nos maltraten. Las medidas de seguridad no deben ser un lujo, sino algo fundamental". Las agresiones a médicos vuelven a batir récord histórico, alcanzan las 879 comunicadas en 2025. Esto supone un 4% más con respecto al periodo anterior. Sobre todo, aumentan las lesiones físicas, que ya se sitúan en el 20% de los casos y en los facultativos más jóvenes.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente informe sobre el Observatorio de Agresiones a Médicos 2025 elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC).

El estudio arroja que el perfil mayoritario de los agredidos es el de una médica de Atención Primaria (en esta área se produce el 58,6% de estas acciones violentas). Ellas sufren el 63,7% de los ataques.

Así, los datos reflejan que las agresiones lejos de estabilizarse, siguen una tendencia ascendente. En los últimos ejercicios se sitúan entre los más elevados de la serie histórica. Destacan 2022 (843), 2023 (769), 2024 (847) y 2025 (879). De hecho, en una década se anotan 9.000 agresiones.

Por otra parte, el índice de lesiones físicas roza este año el 20%, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 73%. El 80% restante son ataques psicológicos.

El 80% de los casos se produce en una consulta habitual. Entre las principales causas se encuentran en conflictos asistenciales entre el médico y el paciente como la disconformidad con la atención médica, discrepancias sobre las bajas laborales y las exigencias injustificadas sobre recetas o informes médicos.

Los agresores son adultos en edad activa, desmontando el mito del deterioro cognitivo. El 49,9% tiene entre 40-60 años, el 37,2% es menor de 40 años y el 12,9% supera los 60 años, descartando la incapacidad mental o el envejecimiento como causa predominante.

Punta del iceberg

A pesar de que cada año no para de crecer, la mayoría de facultativos no denuncia gran parte de las agresiones que sufre.

Solamente el 48,8% de las comunicadas llega a denunciarse formalmente a la Policía Nacional o Guardia Civil.

Con todo, el 13,5% de los casos de profesionales agredidos que derivan en una baja laboral, lo que impacta de manera directa en la continuidad asistencial y en un daño al sistema sanitario en su conjunto.

Tomás Cobo, presidente de la OMC, ha remarcado en la inauguración de la jornada que la violencia a los sanitarios es un ataque directo a la calidad asistencial, a la confianza entre médico y paciente, y al funcionamiento de un sistema. Por todo ello, ha demandado medidas para acabar con un “problema de Estado” que requiere una solución desde el consenso.