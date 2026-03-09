Sanidad descarta hacer una auditoría sobre el examen MIR 2026 a pesar de las peticiones de los opositores

La Asociación MIR insiste en la necesidad de revisar el modelo del examen para adaptarlo a los cambios tecnológicos y mejorar la equidad.

Se reforzarán las medidas de vigilancia y se ampliará la lista de dispositivos electrónicos prohibidos en futuras convocatorias.

Sanidad asegura tener plena confianza en el sistema y niega posibles fraudes de copia denunciados por los estudiantes.

El Ministerio de Sanidad descarta realizar una auditoría sobre el examen MIR 2026, pese a las peticiones de opositores y la OMC.

El Ministerio de Sanidad se mantiene tajante. La cartera de Mónica García descarta hacer una auditoría sobre el examen MIR 2026 a pesar de las quejas de los opositores y de las peticiones de la Asociación MIR y la Organización Médica Colegial (OMC), tal y como cuentan fuentes cercanas al departamento.

Según ha podido saber este periódico, Sanidad no tiene previsto realizar un análisis interno de la convocatoria de este año, ya que mantiene una confianza plena en el sistema.

Además, se desmienten los posibles fraudes de copia que tanto han denunciado los estudiantes en redes sociales.

No obstante, como ya confirmó hace unos días, sí que se reforzarán las medidas de vigilancia y se harán mejoras en el sistema para evitar errores en los futuros exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Concretamente, se endurecerán las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas. Estas condiciones quedarán recogidas en la orden ministerial para convocar el próximo MIR para dotarlas con el "oportuno rango normativo".

El objetivo es "ser aún más estrictos" en futuras convocatorias y conseguir "prevenir o, al menos, reducir al máximo la probabilidad de fraude".

Entre otras cuestiones, se ampliará y especificará la definición de dispositivos no permitidos, incluyendo gafas o relojes electrónicos e inteligentes.

Asimismo, Sanidad hace hincapié en que el personal de apoyo de cada aula se encarga de garantizar que ningún aspirante copie durante el examen.

"Más allá del caso de Santiago de Compostela, únicamente se detectó, hace dos convocatorias, a un aspirante con apuntes en papel. En aquel caso, su examen no fue corregido", ha añadido.

Asociación MIR

Por su parte, la Asociación MIR considera que el modelo debe revisarse. Reclaman una auditoría no sólo para depurar responsabilidades por los errores administrativos que ha habido en esta polémica (renuncia del comité de expertos, retraso en las listas de admitidos, baja calidad del ejercicio), sino también para renovar el sistema.

La entidad entiende que después de casi 50 años, el examen MIR debe cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos.

"El examen MIR sigue siendo una prueba de alta calidad, pero teniendo en cuenta que aparecen nuevas tecnologías, que los métodos de evaluación del conocimiento y las habilidades van cambiando. Creemos que es necesaria una revisión del modelo y ver qué cambios se pueden ir introduciendo de forma progresiva y gradual, teniendo en cuenta que se siga garantizando la equidad y la objetividad del examen, que es algo que tiene el MIR y es muy positivo".