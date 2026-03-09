HM Hospitales abre su nuevo hospital en Tres Cantos con una inversión de 55 millones de euros y casi 9.000 m²

El Hospital contará con una futura Residencia Valdeluz, permitiendo traslados rápidos y atención continua, especialmente para pacientes geriátricos.

Ofrece hospitalización pediátrica, consultas de especialidades como endocrinología, ginecología, traumatología y cirugía ortopédica, además de diagnóstico por imagen avanzado.

El centro, de alta complejidad médico-quirúrgica, inicia su actividad con 44 profesionales y prevé llegar a unos 250 empleados según crezca la demanda.

HM Hospitales inaugura su nuevo hospital en Tres Cantos con una inversión de 55 millones de euros y cerca de 9.000 m² de superficie.

HM Hospitales pone en marcha el nuevo Hospital Universitario HM Tres Cantos, un nuevo centro sanitario de casi 9.000 m², que ha contado con una inversión de 55 millones de euros. Con esta apertura, el grupo suma su undécimo centro en la Comunidad de Madrid.

Esta superficie incluye tanto el centro hospitalario como la residencia Valdeluz de inminente apertura.

"El nuevo centro universitario se ha concebido como un hospital general médico-quirúrgico de alta complejidad, moderno y plenamente adaptado a las necesidades asistenciales actuales", asegura el grupo hospitalario en un comunicado.

En su fase inicial de apertura, arranca su actividad con una dotación equivalente a 44 profesionales a jornada completa (FTEs), "configurando un equipo multidisciplinar dimensionado y una puesta en marcha progresiva, segura y plenamente adaptada a las necesidades asistenciales iniciales".

Esta plantilla se ampliará de forma escalonada en función del crecimiento de la actividad y de las demandas de la población hasta alcanzar en torno a 250 profesionales.

Salas de espera del nuevo hospital de Tres Cantos.

Jesús Peláez, Director Territorial de HM Hospitales en Madrid, ha señalado que “la apertura de Tres Cantos representa un paso estructural dentro de nuestro plan de crecimiento en la región y, especialmente, en el eje norte, una de las áreas con mayor dinamismo demográfico y empresarial”.

Para Alejandro Abarca Cidón, consejero delegado de HM Hospitales, “no se trata únicamente de abrir un nuevo centro, sino de implantar un modelo asistencial que integra tecnología de vanguardia, especialización clínica, sostenibilidad y vocación docente”.

Áreas

El hospital nace con una cartera médico-quirúrgica que presta especial atención a áreas de alta demanda como pediatría.

Contará con hospitalización pediátrica y consultas especializadas, endocrinología, ginecología y obstetricia; traumatología y cirugía ortopédica.

En esta primera etapa de apertura, el centro pone a disposición de los pacientes toda su área de consultas y la especialidad de radiología. El Servicio de Urgencias estará activo a partir del mes de abril.

El centro cuenta con 45 camas de hospitalización, seis de Medicina Intensiva, cinco quirófanos y un Hospital de Día médico-quirúrgico.

Dispone además de salas de observación, yesos y reanimación cardiopulmonar. A ello se suman un total de 45 consultas externas destinadas al conjunto de áreas médicas y quirúrgicas.

El diagnóstico por imagen es uno de sus pilares fundamentales, con una dotación que incluye TAC, resonancia magnética (RM), radiología con telemando y ecografía, además de una Unidad de la Mujer dotada con ecógrafos, mamógrafo y densitómetro.

Servicios de TAC y radiología de nuevo hospital.

También dispone de laboratorio propio que se une al trabajo en red de HM Hospitales, lo que garantiza rapidez diagnóstica y continuidad asistencial con el resto de los centros del Grupo. Y cuenta con amplias zonas de espera diferenciadas, sistemas técnicos que permiten reconvertir áreas en unidades de aislamiento respiratorio y plantas completamente medicalizadas.

Está integrado al entorno digital, lo que permite el trabajo en red, el acceso compartido de historias clínicas, la prescripción electrónica y una atención al paciente más ágil y personalizada a través de la nueva web y "de la App de HM Hospitales que mejora la experiencia en el proceso de citación y comunicación con los pacientes", señala el grupo.

Residencia

El centro de Tres Cantos se completa con la futura Residencia Valdeluz, que entrará en funcionamiento próximamente.

La interconexión entre ambos centros permitirá traslados rápidos y seguros, garantizando continuidad asistencial, especialmente en el ámbito de la atención geriátrica.