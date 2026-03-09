La española Mónica Paramés, nueva presidenta de Bupa Chile

La renovación busca reforzar el liderazgo y actualizar la visión estratégica de Bupa Chile para impulsar un modelo de salud sostenible y centrado en las personas.

Mónica Paramés ha sido nombrada presidenta de Bupa Chile, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Consejo de Administración de la compañía.

Bupa Chile, el negocio del grupo Bupa y Sanitas en el país andino, ha nombrado por primera vez a una mujer al frente de su Consejo de Administración. Desde el 1 de enero de 2026, la española Mónica Paramés ocupa la presidencia, en sustitución de Simon Blair, que continuará como consejero.

La compañía destaca que esta renovación en su estructura de gobierno busca reforzar el liderazgo y actualizar la visión estratégica para seguir impulsando un modelo de salud sostenible, centrado en las personas y adaptado a los desafíos del sistema sanitario chileno.

Paramés es consejera de Bupa Chile desde 2018 y cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de la salud y los seguros a nivel internacional. Vinculada al Grupo Bupa desde el año 2000, fue directora de Estrategia y Transformación entre 2022 y 2023.

A lo largo de más de dos décadas, ha ocupado distintas responsabilidades en Sanitas y en la unidad de negocio Europa y América Latina (ELA) de Bupa, en áreas como Estrategia y Fusiones y Adquisiciones, Dirección Médica, Recursos Humanos, Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento, Compras o Inmuebles.

El relevo coincide con la salida de José Ramón Álvarez Rendueles, consejero de Bupa Chile desde 2019, que se jubila tras una trayectoria que incluyó la presidencia y el consejo de Sanitas Seguros entre 2009 y 2021.

Paramés se incorporó a Sanitas en 2000 como directora de la Asesoría Jurídica y secretaria del consejo de administración de Sanitas Seguros.

A partir de ahí, fue asumiendo responsabilidades crecientes en el grupo, tanto en España como en la división de Europa y Latinoamérica, en áreas como estrategia, fusiones y adquisiciones, personas, gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento.

Dentro de Bupa, Paramés llegó a formar parte del comité de dirección global como Chief Strategy & Transformation Officer, con responsabilidad sobre las áreas de estrategia, transformación, clientes, datos y operaciones a nivel mundial.

Reportaba directamente al consejero delegado del grupo y fue la primera mujer española en acceder a la cúpula ejecutiva de la multinacional sanitaria.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con formación de posgrado en el Instituto de Empresa, así como programas ejecutivos en la escuela Wharton y en Singularity University. Además de sus cargos en Bupa y Sanitas, es vocal del patronato de la organización Plan International y consejera externa en Sanitas Seguros y Bupa Chile.