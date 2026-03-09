Ciencia pide "confianza" a la plantilla del CNIO tras la salida de las secretarias pero CSIF ya estudia medidas de presión

La CSIF estudia acciones jurídicas y movilizaciones para defender al personal afectado y planea contactar a grupos parlamentarios para alertar sobre la situación.

Trabajadores del CNIO advierten sobre la necesidad de un equipo de gestión de confianza y muestran preocupación por otros colectivos cuyos contratos también finalizan pronto.

La salida del personal está relacionada con contratos subcontratados a través de Gedosol, empresa implicada en una presunta trama de contratos amañados.

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha enviado una carta a los directores de programa e investigadores del centro para trasladarles "un mensaje de confianza" ante la salida de nueve secretarias de apoyo administrativo este lunes.

La carta la envía el patronato (compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia y Sanidad, agencias públicas de investigación, comunidades autónomas y vocales privados) tras la misiva firmada por más de 370 trabajadores del centro en que manifestaban su preocupación por el futuro de la institución.

Eva Ortega Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia y presidenta del patronato, ha agradecido en el escrito "el tono constructivo" de la carta y asegura que es "plenamente conscientes de la situación que atraviesa el centro y del impacto que los recientes acontecimientos han podido tener tanto en su funcionamiento como en su reputación".

Se refiere tanto a la salida del personal de apoyo administrativo, subcontratado a través de Gedosol, empresa que está implicada en la presunta trama de contratos amañados que ha manchado la reputación del CNIO en los últimos meses, como a la propia trama, que saltó a la opinión pública en noviembre, y la renuncia del gerente del centro hace escasos días.

El patronato, que se ha reunido de forma urgente este lunes, "está trabajando con la máxima prioridad para adoptar las medidas necesarias que garanticen la estabilidad institucional, la continuidad operativa y el adecuado funcionamiento de la gestión del CNIO".

La misiva firmada por los trabajadores del centro pedía una "solución urgente" a la falta del gerente, que es la persona que tiene poder legal de firma, y apoya el plan de actuación que había planteado José Manuel Bernabé, el gerente dimitido por estar implicado en un presunto caso de acoso.

Lo hacía advirtiendo que la "simple contratación de un puesto de gerente nuevo e independiente va a ser insuficiente, si este reclutamiento no viene asociado a la posibilidad de contratar a un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir la situación".

Acciones jurídicas

También señalaba que, tras la salida de las secretarias, que finalizaban contrato este lunes y no ha sido renovado, "nos preocupan también otros colectivos críticos cuyo contrato finaliza próximamente, como el personal de informática y de mantenimiento e instrumentación, así como técnicos de SAP, entre otros".

Ortega Paíno, en representación del patronato, ha querido trasladar a los directores de programa e investigadores un "mensaje de confianza". El patronato "comparte plenamente vuestra convicción de que el verdadero valor del CNIO reside en la excelencia científica de sus investigadores y en el compromiso de todas las personas que trabajáis en la institución".

"Nuestro objetivo es contribuir a que, cuanto antes, el foco vuelva a situarse en esa ciencia de primer nivel que el CNIO representa".

Para los representantes de los trabajadores, sin embargo, la carta del patronato no basta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que estudia "acciones jurídicas para defender a este colectivo [las secretarias y el personal que puede finalizar contratos en los próximos días], medidas de presión y movilizaciones".

Además, "de manera inminente iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exponerles la gravedad de la situación".