Muere a los 81 años Hernán Cortés-Funes, el oncólogo pionero en tratamientos contra el cáncer en España

Las claves nuevo Generado con IA Fallece a los 81 años Hernán Cortés-Funes, oncólogo argentino pionero en tratamientos contra el cáncer en España. Desarrolló su carrera en hospitales como el 12 de Octubre y HC Marbella, y fue uno de los primeros en apostar por la inmunoterapia en el país. Participó en investigaciones pioneras, especialmente en nuevos fármacos y tratamientos para cáncer de mama, pulmón, cabeza, cuello y tumores germinales. Fundador y presidente de varias sociedades médicas, publicó más de 200 trabajos y recibió numerosos reconocimientos por su labor innovadora.

El reconocido óncologo Hernán Cortés-Funes ha fallecido a los 81 años en España después de una vida entera dedicada a la investigación y a la lucha contra el cáncer, según Diario Médico.

Nació en Buenos Aires -Argentina- en 1945, aunque su carrera profesional ha estado siempre ligada a España donde ha desarrollado su carrera profesional en hospitales como el Hospital 12 de Octubre o el HC Marbella.

Sus comienzos estuvieron marcados por la Universidad Complutense de Madrid donde estudió Medicina y Cirugía. Desde pronto empezó a inclinarse por una vocación íntimamente ligada a la oncología.

Así se especializó en Medicina Interna y Oncología Médica, algo que le abrió las puertas para empezar una investigación incansable para tratar de lograr avances en los tratamientos contra el cáncer.

Fue en 1970 cuando se doctoró en Oncología Médica en la Complutense y tan solo cinco años después consiguió participar en el Cancer Therapy Evaluation Program que impartía el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos.

La preocupación porque los pacientes oncológicos tuviesen mayor esperanza de vida y que se pudiesen curar de esta enfermedad guió su carrera y trayectoria profesional.

Esta ambición le llevó a ser uno de los primeros médicos en España que apostaron por tratamientos innovadores en la lucha contra el cáncer. Así fue uno de los pioneros en abordar esta enfermedad con la inmunoterapia.

Otra de sus apuestas fue el uso de la prontoterapia, lo que llevó a derivar a pacientes a otros países que estaban más avanzados en este tipo de tecnología e investigaciones cuando en España todavía no se apostaba por este tipo de tratamientos.

Investigaciones pioneras

Cortés-Funes estuvo íntimamente vinculado y relacionado con la investigación oncológica pero mantuvo una especialización en el desarrollo de nuevos fármacos, estudios clínicos tempranos o farmacología clínica.

Además, desarrolló nuevos tratamientos en cáncer de mama, pulmón, cabeza, cuello y tumores germinales.

Algo que le proporcionó tener más de 200 publicaciones en Oncología Médica y poder colaborar con 14 revistas oncológicas. Todo ello ligado con una larga extensa lista de reconocimientos y premios por sus investigaciones vanguardistas.

Trayectoria consolidada

A lo largo de su carrera pudo desarrollar sus investigaciones y ayudar a pacientes en diferentes hospitales. Fue jefe del Servicio de Oncología del 12 de Octubre y perteneció a la Unidad de Investigación de la Fundación 12 de Octubre.

Después pasó a ser jefe de la Unidad de Oncología de HC Marbella y en los últimos años logró ser el presidente del HC Marbella International Hospital.

Además fue miembro fundador y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), fundador y presidente de Aseica, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), de la Federation of European Cancer Societies (FECS) y de la Asociación Española de Investigación de Cáncer.