Las indemnizaciones por negligencias en medicina estética se disparan y rozan los 30.000 euros de media

El incremento de denuncias se atribuye al auge de centros estéticos y el aumento del intrusismo laboral en el sector.

El 70% de las reclamaciones están relacionadas con la falta de información clara y comprensible al paciente antes del tratamiento estético.

Las reclamaciones más habituales se deben a resultados insatisfactorios, infecciones, cicatrices, asimetrías o rechazos de productos sanitarios.

Las indemnizaciones por negligencias en medicina estética alcanzan de media los 30.000 euros por paciente, tras un notable aumento en los últimos años.

Varios informes periciales calculan que, teniendo en cuenta el baremo legal vigente en 2026, las cuantías pueden superar los 11.000 euros, sólo por daños estéticos (cicatrices visibles, deformidades, asimetrías, etc.)

A eso se le suma la pérdida de calidad, los gastos derivados y la persistencia de las secuelas, con lo cual el importe total se sitúa en torno a los 27.000 euros, según un reciente análisis del despacho Unive Abogados.

"Una cicatriz importante, una asimetría mamaria que requiere una nueva cirugía o una necrosis que deja secuelas permanentes puede superar fácilmente esa cantidad, añadiendo tanto el daño moral, el perjuicio estético y el coste de las cirugías reparadoras", argumenta Almudena Argüelles, directora del departamento de Derecho Privado y Concursal de Unive.

Cuando la finalidad es puramente estética, el nivel de exigencia judicial es especialmente alto. "Si existe un empeoramiento objetivo y acreditado, el sistema prevé mecanismos claros de reparación económica", destaca.

Así, en los últimos cinco años, la cuantía de estas indemnizaciones se ha incrementado debido a la falta de un baremo por daños sanitarios.

"Al no existir una tabla cerrada, los jueces y tribunales calculan el importe dependiendo de las secuelas y basándose en el sistema de valoración de daños por accidentes de tráfico", asegura a este diario Ofelia Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).

Lo adaptan caso por caso, aplicando el principio de "reparación integral del daño", eso les da margen para aplicar los importes más altos cuando la negligencia es grave o compleja.

Además, a esto se suma el alza de los baremos de los accidentes de tráfico.

Estos se revisan cada año por el cambio de los criterios legales y por la evolución de la inflación, lo que hace que las indemnizaciones suban progresivamente.

Con todo, suelen ser indemnizaciones relevantes porque no se trata sólo de una lesión física, sino de una complicación que puede llegar a ser permanente y que afecta especialmente cuando el paciente es joven.

