Las incidencias en el MIR 2026 ponen a prueba casi medio siglo de vigencia: "Es necesario revisar el modelo de examen"

Expertos y representantes de los médicos residentes consideran necesaria una revisión y adaptación del modelo de examen MIR tras casi 50 años de vigencia.

El Ministerio de Sanidad expulsó a un opositor por usar gafas de inteligencia artificial y se cuestiona el expediente de algunos de los mejores clasificados.

El pasado 24 de enero tuvo lugar el examen para acceder a las plazas de formación sanitaria especializada. Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer.

Aunque también se presentan enfermeros, farmacéuticos, psicólogos y otros profesionales sanitarios, ha sido la prueba para los médicos la que más revuelo ha levantado.

En el podcast Oído Clínico hablamos sobre las dudas generadas y entrevistamos al representante de los médicos residentes sobre el futuro de la prueba.

Algunas de las preguntas parecían haber sido escritas usando inteligencia artificial, con enunciados mal escritos y hasta con faltas de ortografía.

Incluso ha habido sospechas de haber copiado. El Ministerio de Sanidad ha reconocido que uno de los opositores acudió con gafas de inteligencia artificial y fue expulsado, pero en redes sociales se ha puesto el dedo en aquellos con mejores notas.

Dicen que el expediente académico de muchos de los primeros puestos del MIR de este año es demasiado bajo para una nota tan alta como la obtenida en el examen.

Entre ellos, la de la número 1 de 2026, Bianca Ciobanu, cuyo expediente de la carrera no llegaba al 7 pero ha obtenido un récord histórico en el examen con 188 preguntas correctas sobre 200.

La cosa no queda ahí. La Asociación MIR España ha recogido numerosas quejas y denuncia que casi 3.000 aspirantes siguen pendientes de que el Ministerio de Sanidad les revise su expediente académico.

Daniel Selva, secretario de la asociación, explica a Oído Clínico que la próxima semana se reunirán con el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, para "trasladarle estas incidencias y que se pongan más recursos para mejorar estos problemas".

Pese a estos problemas, no cree que haya más abandono de plazas este año. "Creemos que [los abandonos] tienen más que ver con las condiciones laborales de los médicos residentes, es algo en lo que también estamos trabajando con el ministerio".

Pero sí entiende que, después de casi 50 años del sistema para seleccionar las plazas de atención sanitaria especializada, el examen MIR debe cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos.

"El examen MIR sigue siendo una prueba de alta calidad y nivel, pero teniendo en cuenta que aparecen nuevas tecnologías, que los métodos de evaluación del conocimiento y las habilidades van cambiando, creemos que es necesaria una revisión del modelo de examen y ver qué cambios se pueden ir introduciendo de forma progresiva y gradual, teniendo en cuenta que se siga garantizando la equidad y la objetividad del examen, que es algo que tiene el MIR y es muy positivo".