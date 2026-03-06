El director en funciones del CNIO reconoce que "puede haber disrupciones" por la salida de todas sus secretarias

El patronato del CNIO y el Ministerio de Ciencia buscan soluciones a corto y medio plazo para restaurar la gobernanza y la operatividad del centro.

La renuncia del gerente, José Manuel Bernabé, ocurrió en medio de investigaciones sobre una presunta trama de contratos amañados en el centro.

El contrato de las secretarias finaliza sin prórroga, lo que puede paralizar tareas básicas como la solicitud de proyectos o el pago a proveedores.

El CNIO enfrenta posibles disrupciones en su actividad por la salida de sus nueve empleadas de apoyo administrativo y la falta de gerente.

Fernando Peláez, director interino del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reconoce que "puede haber disrupciones" en la actividad del ente por la no renovación de las 9 empleadas de apoyo administrativo y la falta de un gerente.

Peláez ha admitido estas circunstancias en un discurso que ha dado a los trabajadores del CNIO este viernes. Y al que ha tenido acceso este periódico.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el contrato de estas empleadas finaliza este lunes, lo que puede paralizar la actividad investigadora del CNIO.

La situación podía haberse revertido con una prórroga de tres meses del contrato, que ya estaba lista, pero que José Manuel Bernabé, gerente hasta la semana pasada, evitó firmar.

Este viernes, el sindicato CSIF había convocado una asamblea de trabajadores para informar de la situación.

En la misma, Peláez, que ejerce de director científico en funciones desde hace un año, cuando el patronato del CNIO destituyó a la anterior directora científica, María Blasco, dio explicaciones sobre lo que había pasado.

"Es evidente que la situación es complicada", ha reconocido, pues no hay un gerente efectivo tras la marcha de Bernabé.

"Y la falta de una persona con capacidad de representación legal afecta a la operativa diaria del centro".

Así, ha puesto de ejemplo la marcha de las nueve secretarias (no ocho, como se informó en un principio) de los programas de investigación del CNIO, sin mencionar que Bernabé podía haber dejado lista la extensión temporal del contrato.

"Estamos analizando posibles soluciones para resolver la situación, pero cualquier cosa va a llevar un tiempo, en ningún caso va a ser algo inmediato", ha reconocido ante los trabajadores.

El centro se encuentra sin capacidad para desarrollar tareas tan básicas como la solicitud de nuevos proyectos o el pago a proveedores.

Peláez ha explicado que el Ministerio de Ciencia y el patronato del CNIO son "conscientes del problema. Evidentemente, puede haber disrupciones en cosas que os afecten, os pido paciencia".

Reunión del patronato

Precisamente, este lunes se reúne el patronato para proponer y valorar soluciones en el "corto plazo, como la falta de una representación legal. Así como la necesidad de disponer de una gobernanza en el medio plazo".

El director científico en funciones del centro ha querido transmitir un mensaje de "calma y esperanza: estamos en una tormenta, una tormenta perfecta, pero las tormentas siempre pasan". Y ha hecho un llamamiento a la resiliencia y a seguir trabajando.

José Manuel Bernabé, hasta no hace tanto gerente del ente, renunció la semana pasada tras trascender una queja por acoso de la secretaria general del centro, Laura Muñoz.

Bernabé se había incorporado el pasado 1 de septiembre y estuvo reuniendo información sobre una presunta trama de contratos amañados para favorecer a ciertas empresas vinculadas a personal del centro.

En noviembre pasado, puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la información recopilada.

Lo hizo poco después de que se hiciera público que un exempleado había denunciado, también ante Anticorrupción, esa presunta trama.

Esa denuncia señalaba al que había sido gerente desde 2009 hasta inicios del año pasado, Juan Arroyo, como responsable de la trama.

En una reunión del patronato de finales del pasado noviembre se decidió despedir a Arroyo y otras dos personas, entre ellas, Laura Muñoz.

Bernabé presentó su renuncia a la gerencia el 27 de febrero. La extensión del contrato de las secretarias tenía que haberse firmado el día 3 del mismo mes.

Fuentes del centro creen que no lo hizo por decisión del Ministerio de Ciencia, pues las secretarias trabajaban (desde hace más de 10 años) en el CNIO a través de Gedosol, una de las empresas que figuran en la presunta trama de corrupción.

Por eso, creen que correrán la misma suerte otros empleados contratados a través de empresas que pertenecerían a dicha trama.

En breve, finaliza el contrato de prestación de servicios de apoyo informático firmado con Zeus S.L., una de estas empresas.

Los investigadores del CNIO temen que, al igual que con las secretarias, no se extienda este contrato ni se dé ninguna solución, por lo que la paralización de la investigación del centro sería total.