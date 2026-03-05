Sanidad retoma la negociación con los médicos pero los facultativos insisten: la huelga nacional indefinida sigue en pie

Las medidas propuestas serán incorporadas al proyecto de ley del Estatuto Marco, aunque el texto podría modificarse durante su tramitación parlamentaria.

Se plantea adaptar la clasificación profesional a las titulaciones y revisar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, incluyendo el posible acceso a la jubilación anticipada.

El Ministerio ha presentado propuestas para reforzar la participación profesional y reconocer la penosidad de las jornadas de guardia, incluyendo mejoras retributivas.

Sanidad ha retomado la negociación con los médicos sobre el Estatuto Marco, pero la huelga nacional indefinida sigue convocada.

Después de numerosos desencuentros, el Ministerio de Sanidad y los médicos han retomado la negociación sobre las condiciones de estos facultativos en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Mónica García y su equipo se han reunido con el Foro de la Profesión Médica, que aglutina a los principales líderes de la profesión. Entre ellos, Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC). Sanidad aspira a encontrar una vía para solucionar el conflicto y lograr la suspensión de la huelga indefinida de los facultativos, cuyo próximo paro comenzará la semana que viene.

Sin embargo, el departamento todavía no se ha reunido con el comité de huelga. Y fuentes de uno de sus miembros y organizadores, el sindicato CESM, indica que, hasta que esto no ocurra, nada cambia. La huelga indefinida se mantiene en pie, claro.

En este encuentro, Sanidad ha hecho una propuesta a los facultativos "donde se incorporan una serie de medidas concretas en materia de participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad del colectivo médico", según recoge el departamento en un comunicado.

Se contempla reforzar la participación de la profesión médica en la determinación de sus condiciones de trabajo a través de los representantes sindicales, conforme a la normativa vigente en materia de función pública.



Para ello, se ampliarán las funciones del Foro Profesional previsto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y se impulsarán órganos análogos en las comunidades autónomas.

Además, se implantarán mesas técnicas específicas en los servicios de salud, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para abordar cuestiones que afecten de forma particular a determinadas profesiones sanitarias, como la médica.

Clasificación profesional

El actual borrador del Estatuto Marco recoge adaptar la clasificación profesional al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces).

Ahora, la nueva propuesta de Sanidad propone algo más: una diferenciación entre las titulaciones Meces 3 y 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años.

Paralelamente, se iniciará la revisión integral de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) con el objetivo de actualizar la clasificación funcional y profesional de las distintas categorías y avanzar en el desarrollo normativo en materia de especialización, participación y formación continuada.



El Ministerio abordará también el estudio de la posible aplicación de la jubilación anticipada en aquellas actividades sanitarias en las que puedan concurrir circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo con la normativa específica de la Seguridad Social establecida en el Real Decreto 402/2025.

El preacuerdo al que han llegado con el Foro de la Profesión Médica es reconocer la penosidad asociada a la jornada de guardia.

Así, se establece que su retribución contará con un doble componente: el de la atención continuada ya existente y un complemento adicional vinculado a la nocturnidad. El principal objetivo es adecuar de forma más precisa la retribución a las condiciones en las que se presta la atención sanitaria continuada.

Sanidad promete que todas estas medidas se integrarán en el proyecto de ley del Estatuto Marco (ya pactado con los sindicatos sanitarios del Ámbito) durante su tramitación normativa.

A pesar de que la norma ya está cerrada, el departamento ha advertido en numerosas ocasiones que el texto podrá sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria.



Con todo, este preacuerdo se alcanza después de la ruptura de relaciones entre el departamento y los médicos. No obstante, nada está cerrado. Ambas partes seguirán negociando hasta que logren alcanzar "una propuesta que recoja la mayoría de las demandas que tanto reclaman los facultativos", aseguran fuentes conocedoras del asunto.

"El Ministerio continuará trabajando para impulsar el desarrollo de las medidas acordadas durante la tramitación del proyecto de ley", señala Sanidad.