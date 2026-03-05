GSK asciende a Henríquez de Luna a posiciones europeas y Florencia Davel le sucederá como presidenta en España

El cambio directivo coincide con una reorganización interna de GSK para fortalecer operaciones regionales y acelerar el lanzamiento de nuevos medicamentos y vacunas en Europa.

Henríquez de Luna, de amplia experiencia internacional, ha impulsado una estrategia basada en la innovación científica y en la integración de las divisiones farmacéutica y de vacunas bajo un mismo propósito: anticiparse a la enfermedad.

En su despedida, ha definido esta etapa como "apasionante", subrayando el valor del equipo que la ha acompañado en este tiempo.

"He tenido la oportunidad de trabajar con un grupo humano excepcional que cada día hace suyo nuestro propósito de unir ciencia, tecnología y talento para adelantarnos a la enfermedad", ha declarado.

Según explicó la compañía, más de diez millones de personas se han beneficiado de alguno de los fármacos o vacunas de GSK en España durante el último año.

Henríquez de Luna ha destacado esa cifra como motivo de orgullo y reflejo del impacto positivo del trabajo desarrollado por la empresa.

El cambio llega en un momento de fortalecimiento de la filial española, que se ha consolidado como una de las más relevantes para GSK a nivel global, indica la compañía en un comunicado.

En los últimos cinco años, ha invertido más de 366 millones de euros en investigación y desarrollo en el país.

España se ha convertido, además, en uno de los principales polos de ensayos clínicos de la farmacéutica en todo el mundo, ocupando la segunda posición en volumen de estudios en marcha, solo por detrás de Estados Unidos.

El nuevo proyecto que liderará Henríquez de Luna forma parte de la estrategia de crecimiento global de GSK.

Su objetivo es coordinar la preparación de los diferentes lanzamientos de medicamentos y vacunas en Europa, especialmente los que se encuentran en fases intermedias y finales de desarrollo.

La compañía busca así acelerar la llegada de la innovación a los pacientes y mantener el impulso de su pipeline de investigación, que en los últimos años ha ampliado significativamente su foco en áreas como las enfermedades infecciosas, la inmunología y la oncología.

La nueva presidenta de GSK España, Florencia Davel, llega desde la filial de la compañía en Bélgica, donde desempeñaba funciones de dirección comercial.

Licenciada en Farmacia y con más de veinte años de experiencia en el sector, Davel cuenta con una amplia trayectoria en posiciones ejecutivas dentro de la industria farmacéutica en Europa y América Latina.

En su primera declaración pública tras el anuncio de su nombramiento, Davel destacó su compromiso con el propósito de la empresa.

"Me incorporo a GSK con entusiasmo y responsabilidad, alineada con un objetivo claro: mejorar la vida de los pacientes y las comunidades, y potenciar el desarrollo de las personas", señaló.

Su llegada coincide con una etapa de expansión del grupo, que continúa centrado en el crecimiento de su cartera de vacunas y tratamientos innovadores.

La compañía desarrolla actualmente más de 60 programas de investigación en distintas fases, con especial atención a enfermedades respiratorias, cáncer y condiciones inmunológicas.

En este contexto, el nuevo cargo de Henríquez de Luna en Europa cobrará un papel determinante para asegurar que esos avances se traduzcan en tratamientos concretos disponibles para los pacientes.

El movimiento también se enmarca en una reorganización interna de GSK para fortalecer sus operaciones regionales y optimizar la coordinación entre las filiales europeas.

El proyecto Early Launch Readiness busca precisamente ese objetivo: aumentar la eficiencia en los procesos de lanzamiento, armonizar estrategias regulatorias y comerciales y garantizar que los nuevos productos lleguen a los mercados con mayor rapidez.

La carrera de Henríquez de Luna en GSK ha abarcado distintos ámbitos de gestión y liderazgo, desde posiciones en Reino Unido hasta la dirección general en España.

"España ha demostrado ser un motor de innovación para GSK", ha comentado la compañía al anunciar su designación. "Bajo el liderazgo de Cristina, la filial ha reforzado su posición como una de las más relevantes para el crecimiento global del grupo".