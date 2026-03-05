Cyrus de Weck justifica el informe de Gotham contra Grifols en "comportamientos que podían ser engañosos"

De Weck defendió la urgencia en cerrar posiciones en bolsa por el riesgo de que UBS, su banco y el de Grifols, les cerrara la cuenta tras la publicación del informe.

El informe de Gotham y GIP sobre Grifols, publicado en enero de 2024, provocó una caída del 25% en las acciones y reveló posibles irregularidades contables.

De Weck señaló que Grifols consolidó en sus resultados las cuentas de empresas en las que ya no tenía participación, lo que consideró inusual en su experiencia de 13 años en mercados.

El fundador del fondo General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que impulsó con Gotham el informe sobre Grifols porque tenía "comportamientos que podían parecer engañosos", según señalan fuentes jurídicas conocedoras del interrogatorio.

La declaración de cuatro horas ante el juez José Luis Calama fue muy similar a la que hizo la semana pasada su colega de Gotham, Daniel Yu. Insistió en que era muy raro ver cómo Grifols consolidó en sus resultados las cuentas de dos empresas en las que ya no tenía participación y que consolidaban en las de su socio, Scraton.

Sobre la operativa concreta en bolsa que proporcionó a GIP más de 9,4 millones de beneficios, Cyrus de Weck ha asegurado al juez que se vio obligado a hacerlo para no correr el riesgo de que el banco con el que operaban, UBS, que era el mismo que el de Grifols, cerrara su cuenta y se quedaran sin opciones.

De Weck, al igual que Daniel Yu, se enfrenta a una investigación penal por un supuesto delito de manipulación de mercado, por difundir en enero de 2024 el informe sobre las cuentas de Grifols que llegó a desplomar la acción un 25% en el día.

A preguntas del juez, el ejecutivo experto en mercados reveló que GIP y Gotham investigaban ese valor desde marzo o abril del año anterior, porque consideraban que era una empresa con mala gobernanza y un trasvase muy difícil de los beneficios al flujo de caja.

El informe reveló un abanico de posibles irregularidades contables y falta de información, algunas de ellas corroboradas en informes posteriores por la CNMV, que hicieron caer el valor, teniendo una posición invertida a la baja con la que se lucraron.

La fiscal de Anticorrupción que lleva el caso y cuya denuncia ha abierto la instrucción en la Audiencia ha preguntado a De Weck por la operativa con Grifols desde diciembre y hasta el día de los hechos, cuando deshacen su posición con urgencia.

El experto financiero ha advertido que, en este caso, UBS es el bróker de Gotham y GIP, pero también es el banco de Grifols. Unos días más tarde, UBS cerró la cuenta a Gotham y ellos no hubieran tenido la opción de cerrar su posición.

De Weck ha insistido al juez en lo extraño que era que las sociedades BPC y Haema consolidaran cuentas con Stranton y Grifols a la vez, algo que el investigado asegura que no ha visto en los 13 años que lleva operando en los mercados.

A su entender, se trata de una posible estratagema para mantener de forma artificial el ratio de apalancamiento en un nivel bajo. De ahí que el informe pidiera más explicaciones al respecto, ante el riesgo de que la deuda de la farmacéutica fuese mayor y sus acciones valieran menos, incluso cero.

También ha tenido que dar explicaciones el fundador de GIP del anuncio del informe anterior a la apertura de mercado a través de la red X. A su entender, no se trataba de calentar el valor para algunos fines concretos, sino de una práctica habitual que hicieron cuando la bolsa estaba cerrada y tras consultar a sus abogados.