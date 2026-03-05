Los beneficios de Merck caen un 6,1% hasta los 2.615 millones en 2025 tras estancarse las ventas: se reducen un 0,3%

El dividendo propuesto se mantiene en 2,20 euros por acción, lo que supondría el decimoquinto año consecutivo de dividendo creciente o estable para los accionistas.

La farmacéutica alemana Merck ha obtenido un beneficio neto de 2.615 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 6,1% respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas de la compañía reportan un estancamiento de las ventas que, si bien crecen "orgánicamente" un 3,1% hasta los 21.102 millones de euros, su variación neta se queda en el -0,3% por efecto negativo de los tipos de cambio del dólar y varias divisas asiáticas.

El EBITDA creció orgánicamente un 5,6% hasta los 6.100 millones de euros, pero los tipos de cambio lo lastraron hasta dejarlo en un -5%.

El beneficio por acción antes de impuestos se queda en 8,34 euros. El Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración propondrán a la Junta General de Accionistas, el próximo 24 de abril, un dividendo sin cambios de 2,20 euros por acción.

Desde el laboratorio alemán remarcan que esto marcaría el "decimoquinto año consecutivo con un dividendo creciente o estable".

La división de Life Science (dedicado a soluciones de laboratorio y otros servicios) registró 8.980 millones de euros, el 42% de los ingresos totales. Tomando en cuenta el efecto de los tipos de cambio, supuso una caída del 3,4%.

Las ventas de medicamentos (Healthcare) registraron 8.607 millones de euros en ingresos, el 41% del total de la compañía. Esto supuso una caída del 4,1% que fue amortiguada al incluir el porfolio de SpringWorks tras completar su adquisición el pasado julio.

Por unidades, Oncología tuvo una caída del 4,2%, hasta los 1.926 millones, de los que 1.176 corresponden a Erbitux (cáncer colorrectal y de cabeza y cuello) y 612 a la inmunoterapia Bavencio.

La nueva unidad de Enfermedades Raras registró unas ventas de 188 millones de euros. Ogsiveo (tumores desmoides en progresión) ingresó 134 millones y Gomekli (neurofibromas plexiformes asociados a neurofibromatosis tipo 1) obtuvo 55.

Las ventas en Neurología e Inmunología alcanzaron los 1.659 millones de euros, una caída del 1,7%. Mavenclad, para esclerosis múltiple, obtuvo unas ventas de 1.194 millones (un crecimiento del 12,4%), mientras que Rebif, con la misma indicación, vio disminuidos sus ingresos un 25,8%, hasta los 465 millones.

La unidad de Fertilidad ingresó 1.457 millones, una caída del 4,6%. El comportamiento de este porfolio fue dispar, con Gonal-f reduciendo sus ventas un 11,7%, mientras que Pergoveris las vio aumentar un 17,4%.

Por su parte, la unidad de Cardiovascular, Metabolismo y Endocrinología obtuvo 3.050 millones de euros, lo que supone un 35% del total de la división Healthcare y un crecimiento del 3,4% respecto a 2024.

Los cuatro productos de su cartera han experimentado un incremento de las ventas. Glucophage (diabetes) obtiene 975 millones (un 2,3% más); Concor (betabloqueante) registra 625 millones (un 2,4% más); mientras que Euthyrox (tiroides) vendió 653 millones (aumento del 5,4%) y Saizen (tiroides) hizo lo propio con 388 millones (6,2% más).

Por último, la división Electronics, dedicada a materiales para productos tecnológicos (chips y pantallas de visualización, entre otros), obtuvo 3,515 millones de euros, el 17% de los ingresos totales del laboratorio y una caída del 3,3%, a la que se añade la desinversión en Surface Solutions para una disminución total del 7,1%.

Belén Garijo, presidenta y directora ejecutiva de Merck (que abandona para recalar en Sanofi), ha declarado que en 2025 "volvimos a demostrar nuestra resiliencia frente a importantes desafíos geopolíticos y considerables dificultades relacionadas con los tipos de cambio".

Para 2026, Merck prevé unas ventas netas de entre 20.000 y 21.000 millones de euros, y un EBITDA de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.

Se espera que los efectos de los tipos de cambio tengan una influencia negativa del 4% al 2% en las ventas netas y del 7% al 3% en el EBITDA.

La entrada en EEUU de genéricos de Mavenclad a partir de este marzo saca sus ingresos fuera de la previsión de beneficios por acción, que se establece en entre 7,10 y 8 euros.