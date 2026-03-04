El Senado rechaza la primera 'intentona' para crear un estatuto marco sólo para los médicos

Por el momento, solo Vox defiende la necesidad de una norma exclusiva para los médicos, mientras que otros partidos aún no se han posicionado claramente sobre esta medida.

Fracasa la moción de Vox para impulsar un estatuto exclusivo para los médicos. Durante la Comisión de Sanidad del Senado de este miércoles, la mayoría de grupos parlamentarios han rechazado la moción y el Partido Popular (PP) se ha abstenido.

En concreto, el Senado ha rechazado dicha iniciativa ya que ha contado con un solo voto a favor, 17 abstenciones y 10 en contra.

Antes de esto, la formación que lidera Santiago Abascal ha declinado las enmiendas del PP a la propuesta de Vox.

"Han presentado una enmienda de sustitución a una iniciativa de un único punto. Podían haber añadido, no sustituido con unas enmiendas que desnaturalizan nuestro escrito", ha señalado Fernando Carbonell, senador de Vox.

El resto de su enmienda, como ha precisado Carbonell, pretende incluir puntos que nada tienen que ver con la máxima "de nuestro partido": la creación de un estatuto propio para los facultativos. Además, incluyen puntos ambiguos como "impulsar una revisión".

Así, "Vox tampoco ha aceptado la intención del PP de retirar la exigencia de que los médicos sean los únicos y legítimos con interlocución directa en las negociaciones con el Ministerio para negociar sus condiciones laborales".

Mientras tanto los médicos siguen intentando buscar apoyos para frenar el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos sanitarios.

De momento han conseguido que tres grupos parlamentarios les reciban (Vox, ERC y PP) y todos coinciden en lo mismo: que los facultativos logren un ámbito de negociación propio.

Aunque sólo Vox reclama la necesidad de impulsar una norma propia por el colectivo. El resto no se ha posicionado al respecto. Por el momento, los médicos están pendientes de concretar los próximos encuentros acordados con Junts per Catalunya y con EH Bildu a la par que avanzan con su huelga indefinida.