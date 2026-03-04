Sanidad niega que la número 1 del MIR copiara: no hubo incidencias en su examen aunque reforzará la vigilancia

El personal de apoyo en las aulas garantizará que ningún aspirante utilice dispositivos tecnológicos o copie, y los movimientos fuera del aula estarán estrictamente controlados.

La nueva orden ministerial especificará que no se permitirá el uso de móviles, relojes inteligentes ni otros dispositivos de almacenamiento o comunicación durante el examen.

El Ministerio reforzará la vigilancia y endurecerá las normas sobre dispositivos electrónicos prohibidos en futuras convocatorias del MIR.

Sanidad niega que Bianca Ciobanu, número 1 del MIR, copiara en el examen, ya que no consta ninguna incidencia en el acta de su aula.

El Ministerio de Sanidad niega que la número 1 del MIR copiara durante el examen celebrado el pasado 24 de enero.

Consultado por El Observatorio de la Sanidad, fuentes del departamento aseguran que "no consta ninguna incidencia" en el acta del aula en la Bianca Ciobanu, la aspirante ha obtenido el mejor resultado en la prueba, se examinó.

Aun así, el equipo de Mónica García afirman que reforzará las medidas de vigilancia para evitar fraudes en futuros exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Concretamente, se endurecerán las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas. Estas condiciones quedarán recogidas en la orden ministerial para convocar el próximo MIR para dotarlas con el "oportuno rango normativo".

El objetivo de los de Mónica García es "ser aún más estrictos" en futuras convocatorias y conseguir "prevenir o, al menos, reducir al máximo la probabilidad de fraude".

Entre otras cuestiones, es ampliará y especificará la definición de dispositivos no permitidos, incluyendo gafas o relojes electrónicos e inteligentes.

"No estará permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación (dispositivos electrónicos inteligentes, como gafas, relojes, etc.). Desde el llamamiento hasta la finalización de la recogida de las hojas de respuestas, estos dispositivos deberán estar apagados", reza el correspondiente borrador de orden, en el que ya trabaja Sanidad.

Personal de apoyo

Asimismo, Sanidad hace hincapié en que el personal de apoyo de cada aula se encarga de garantizar que ningún aspirante copie durante el examen ni haga uso de dispositivos tecnológicos de consulta.

"Más allá del caso de Santiago de Compostela, únicamente se detectó, hace dos convocatorias, a un aspirante con apuntes en papel. En aquel caso, su examen no fue corregido", ha añadido.

La orden ministerial también especifica que “las personas aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente, podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, autorizadas por la mesa, que dispondrá lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo establecido para contestar el cuestionario”.

Es decir, podrán ir al cuarto de baño, pero siempre acompañados de un vocal y no podrán llevar ningún dispositivo ni documento.