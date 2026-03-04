La Organización Médica Colegial pide una auditoría a Sanidad por las irregularidades del examen MIR 2026

La OMC propone implementar mayores medidas de seguridad y se ofrece a colaborar externamente para mejorar la organización y transparencia del examen MIR.

El Ministerio de Sanidad confirmó la expulsión de un aspirante por copiar usando gafas de inteligencia artificial durante la prueba en Santiago de Compostela.

Entre los problemas denunciados se incluyen retrasos administrativos, expedientes académicos mal baremados, baja calidad del examen y casos de presunto fraude.

La Organización Médica Colegial (OMC) solicita una auditoría al Ministerio de Sanidad por las irregularidades detectadas en el examen MIR 2026.

La Organización Médica Colegial (OMC), mayor órgano representante de los facultativos, respalda a la Asociación MIR (AME) y reclama al Ministerio de Sanidad una auditoría tras las diferentes irregularidades que se han denunciado en la convocatoria de este año.

Según ha podido saber este periódico, la institución está de acuerdo con que se haga un análisis interno después de los errores administrativos (retrasos en las listas de admitidos, expedientes académicos mal baremados y la baja calidad del ejercicio) y las denuncias por presuntos casos de copia durante la prueba.

Esto va en la línea de las acciones de la Asociación MIR, quien hace unas semanas ya envió una carta al Ministerio de Sanidad solicitando una auditoría debido a todas las incidencias que se habían detectado. Un movimiento que ha vuelto a recalcar tras las quejas de los últimos días.

Después de las posibles especulaciones de fraude, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que se expulsó a un médico en Santiago de Compostela que estaba copiando el día de la prueba.

Como adelantó Redacción Médica y ha podido confirmar este diario, un aspirante utilizó unas gafas de inteligencia artificial para copiar en el examen, cuando se identificó al sujeto se le puso un cero automáticamente. Por ahora, sólo se trata de un caso aislado.

Para despejar dudas la OMC pide realizar "un análisis interno de la distribución de las notas y ver si realmente estamos ante un elemento aislado o hay algún problema más grave. Además, se debe avanzar hacia un modelo garantista para evitar el fraude durante la realización del examen", señalan fuentes cercanas a la OMC.

¿Y cómo hay que hacerlo? Según precisan, se deben incorporar medidas de seguridad como las que ya están poniendo en marcha muchas universidades: usar inhibidores de frecuencia y tener un especial control de dispositivos móviles y de inteligencia artificial.

En esa misma línea, la OMC se propone para colaborar en dicha auditoría. "El objetivo es trabajar, de manera externa, en la mejora tanto de la formación especializada como de la organización de la prueba. En otros países como en Portugal, la orden de los médicos, tiene un papel muy relevante en este examen", aseguran.

La entidad pide que se tomen medidas cuanto antes para evitar que el sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y los cimientos del examen se tambaleen.

Bianca Ciobanu (41 años), número 1 del MIR, ha sido muy cuestionada en redes donde algunos la acusan de haber copiado en el examen. Por eso mismo, ella también se ha mostrado a favor de que se lleve a cabo la citada auditoría y todas las que se consideren pertinentes.

La futura residente defiende que su resultado ha sido fruto de su esfuerzo y disciplina: "Lo he estudiado durante cuatro años", y atribuye esta polémica a la envidia y prejuicios sobre su edad y por su origen rumano.

Incidencias

Desde el primer momento la prueba ya presentó incidencias, con la dimisión del comité de expertos que elabora las preguntas como punto de partida.

A esto le siguieron los fallos del sistema informático que ralentizaron los plazos de inscripción al examen y la publicación de las listas de admitidos dos meses más tarde.

El examen tampoco quedó exento de críticas. Muchos opositores criticaron la baja calidad del ejercicio debido a que presentó errores ortográficos, preguntas mal formuladas y desorden en la maquetación.

Una vez se han publicado los resultados provisionales del examen, la polémica no se ha quedado atrás.

Muchos opositores ponen en duda los resultados de los primeros puestos ya que aluden a que muchos de estos aspirantes tenían un expediente académico inferior al 7. Por eso, denuncian posibles irregularidades por supuestos casos de copia durante la convocatoria.

También, numerosos médicos señalan que todavía siguen a la espera de que Sanidad revise su expediente académico, ya que aseguran que la baremación es incorrecta.

En concreto, hay 2.900 personas cuyo baremo se ha quedado en la nota mínima, es decir, en un 5.

Con lo cual, una vez que se cierre el plazo de reclamaciones (este 5 de marzo) y se publiquen los resultados definitivos, puede cambiar bastante el orden de clasificación al revisarse dichos casos.