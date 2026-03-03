Las reclamaciones por expedientes mal baremados se disparan este MIR y hay 2.900 personas esperando a Sanidad

El cambio de empresa gestora y sistema informático ha provocado problemas técnicos que han ralentizado el proceso, sumándose a la polémica de la convocatoria.

Las reclamaciones por expedientes mal baremados se disparan en el MIR 2026. Después de la publicación de los resultados provisionales del examen todavía hay 2.900 aspirantes a la espera de que el Ministerio de Sanidad les revise su expediente académico. Esto significa que hay un número muy elevado de personas cuyo baremo se ha quedado en la nota mínima, es decir en un 5.

Así lo denuncian varias academias y la Asociación MIR, que ha recibido numerosas quejas al respecto. Los aspirantes denuncian que, después de iniciar varios recursos cuando salieron las listas de admitidos, aún hay un gran porcentaje que todavía no ha recibido respuesta.

"Si normalmente hay un 13% de aspirantes con un 5, este año se supera la cifra (todavía provisional), que alcanza el 20% de personas afectadas", señala María Bergia, directora académica de MIR Asturias.

Esto es importante porque, aunque la nota del examen cuente un 90%, el expediente académico tiene el peso restante. En muchas ocasiones, ese porcentaje puede mover el número de orden, sobre todo cuando se está compitiendo por especialidades muy demandadas.

Según indica Bergia, los opositores tienen cuatro días hábiles (desde la publicación de los resultados provisionales) para reclamar, de nuevo, tanto el cálculo del baremo del expediente académico como los errores en la contabilización de las preguntas.

"Entonces es cierto que cuando salgan los resultados definitivos va a haber un porcentaje alto de personas a los que les va a cambiar bastante el número de orden", precisa.

La Asociación MIR (AME) advierte que la ponderación y verificación del baremo académico se han visto afectadas por retrasos, errores y falta de información clara.

"No se facilitaron calendarios detallados ni criterios técnicos accesibles sobre validación de méritos", asegura. Esto ha podido provocar un número de expedientes mal baremados.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad desmiente ese incremento que denuncian las instituciones y señala que no hay un aumento proporcional en comparación con otros años.

Auditoría

El examen de este año no ha pasado desapercibido. De hecho, ha estado envuelto en varias polémicas desde el inicio de su preparación.

La renuncia del comité de expertos, el retraso en las listas de admitidos o la baja calidad de la prueba ha despertado el malestar de los aspirantes. Ahora se suma un nuevo conflicto: la Asociación MIR ha recibido varias quejas en base a los resultados provisionales.

Muchos opositores ponen en duda los resultados de los primeros puestos ya que aluden a que muchos de estos opositores tenían un expediente académico inferior al 7. Por eso, denuncian posibles irregularidades por supuestos casos de copia durante la convocatoria.

El Ministerio de Sanidad no se ha manifestado al respecto. Ante esto, la Asociación MIR le ha reclamado una auditoría para depurar responsabilidades.

"Nosotros no sabemos hasta qué punto lo del fraude de copiar es cierto, pero sí que creemos que ese debate no es bueno porque le resta credibilidad y confianza a una prueba que tiene mucho prestigio", precisa Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR.

Y continúa: "Por eso, creemos que, tanto por los aspectos de la gestión administrativa como estos casos que están saliendo a la luz, el Ministerio tiene que hacer una auditoría. Es algo que creemos que es necesario que se haga cada año para que se adapte a la evolución de los años, de la nueva realidad y para que se garantice de esa forma la calidad de la prueba".

Ya en su momento, el equipo de Mónica García indicó la peculiaridad de esta convocatoria. Así, señaló que el sistema informático que se encarga de recopilar la información y ejecutar el trabajo había dado muchos problemas, lo que provocó que se ralentizara el proceso.

Todo esto ocurrió porque, este año, ha habido un cambio de empresa gestora y de sistema informático con respecto a la convocatoria anterior.

Academia

Con todo, los resultados de la prueba son positivos. La práctica totalidad de los 30.416 aspirantes ha aprobado el examen. Concretamente, el 99,19% de ellos.

MIR Asturias y CTO MIR son las academias que copan el 'top 100' de mejores resultados, con 40 y 60 alumnos, respectivamente, tras el análisis de los datos.