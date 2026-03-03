ERC se sumará al PP y también reclamará al Gobierno un ámbito de negociación propio para los médicos

Los sindicatos médicos continúan reuniéndose con todos los grupos parlamentarios para trasladar sus demandas antes de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco.

Las organizaciones médicas valoran positivamente que PP y ERC apoyen una negociación exclusiva, aunque solo Vox defiende un Estatuto propio para los médicos.

El Ministerio de Sanidad rompió relaciones con los facultativos y pactó el Estatuto Marco solo con otros sindicatos sanitarios, lo que motivó la reacción de médicos y partidos.

ERC se une al PP para reclamar al Gobierno una mesa de negociación propia para los médicos, respaldando así una de las principales reivindicaciones del colectivo.

El grupo parlamentario se une al Partido Popular (PP) y reclamará al Ministerio de Sanidad que retome la negociación con los facultativos. No obstante, ninguno de los partidos ha mencionado la necesidad de crear una norma propia para el colectivo, algo que sí ha defendido Vox desde el primer momento y que tanto demandan los galenos.

Como ha podido saber este periódico, las organizaciones médicas están satisfechas con los encuentros. Y aunque estos dos grupos parlamentarios no defiendan la creación de una norma propia, para ellos, ya es un gran avance que estén de acuerdo en esa negociación exclusiva con el colectivo.

Esto ha ocurrido en el seno de una reunión entre el comité de huelga (CESM, Amyts, SME, Metges y O'Mega) y la formación liderada por Oriol Junqueras, según señala las organizaciones sindicales médicas en un comunicado.

Además, el grupo parlamentario ha explicado que aún no tienen acceso al documento final firmado por Sanidad porque no es definitivo, por lo que harán sus interpelaciones cuando se presente en el Congreso.

Ambas partes han acordado mantener el contacto para seguir intercambiando las actualizaciones que consideren oportunas.

Esta reunión se ha producido después de que el comité de huelga solicitara encuentros con todos los grupos parlamentarios ante la próxima tramitación del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco.

Por este motivo, "los médicos consideran necesario trasladar las reivindicaciones básicas del colectivo a quien posteriormente tendrá que posicionarse en una votación", señalan los sindicatos.

Los responsables sindicales han recordado que están defendiendo la necesidad de que los facultativos puedan negociar directamente con la Administración sus condiciones laborales, además de un reconocimiento de su categoría profesional adecuado a sus requisitos de formación y desempeño y una regulación justa de su jornada laboral.

Por eso, siguen tendiendo la mano al diálogo con los responsables ministeriales para poder buscar un acuerdo que permita avanzar en estas soluciones.

PP y Vox

Además de ERC, los galenos han mantenido varios encuentros con PP y Vox. Feijóo, presidente del PP, también defiende que los galenos logren un consenso con el Ministerio de Sanidad y tengan un ámbito de negociación propio.

En una carta remitida al comité de huelga el pasado domingo, el líder popular trasladó un par de propuestas a los facultativos y se comprometió a cumplirlas en el caso de que gane las próximas elecciones.

Feijóo propone, entre otras cuestiones, una pieza separada para la Sanidad en la reforma del sistema de financiación autonómica, aumentar las plantillas actuales en torno a un 15% y atender “la mejora de la remuneración de las guardias y su duración”.

"Unas cuestiones con escasa concreción y dejando al margen que en algunas de ellas sí tiene capacidad de acción inmediata por ser asuntos de competencia autonómica y gobernar actualmente en la mayoría de territorios del Estado", indican las organizaciones sindicales.

Las organizaciones sindicales siguen adelante con su calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios, en el que de momento han sido recibidos tanto por Vox como por el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, y están pendientes de concretar los próximos encuentros acordados con Junts per Catalunya y con EH Bildu.

Por su parte, Vox se encuentra a la espera de que los grupos parlamentarios se posicionen tras haber registrado una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar un Estatuto marco propio para los médicos.