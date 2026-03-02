Una propuesta ciudadana 'online' supera las 100.000 firmas contra el Estatuto Marco

En menos de un mes, el movimiento ciudadano Sanidad Pública Segura, liderado por la médico Tamara Contreras, ha reunido más de 100.000 firmas contra el nuevo Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos sanitarios.

A través de la plataforma Movements, esta solicitud pretende exigir a los grupos parlamentarios que rechacen la nueva norma durante su tramitación parlamentaria, argumentando que para su elaboración no se ha contado con los sindicatos médicos.

"Mientras otros colectivos sanitarios tienen sus reivindicaciones recogidas, los facultativos fueron excluidos de una negociación real", asevera la petición.

Según han detallado desde Sanidad Pública Segura, han solicitado reuniones de trabajo con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a lo largo del mes de marzo para trasladarles de forma directa un diagnóstico detallado de la situación y trasladar propuestas concretas de mejora.

Todo ello se enmarca en un contexto de huelgas médicas. Pese a esto, los galenos han asegurado que hay margen para "el diálogo y la corrección de rumbo".

"Yo no me opongo, sino que propongo. Les llevamos a los partidos políticos una propuesta más allá de la queja y de la reivindicación", ha afirmado Tamara Contreras.

Los impulsores del movimiento, que se considera "absolutamente independiente" desde el punto de vista ideológico y sindical, han subrayado que el debate abierto en torno al Estatuto Marco no afecta sólo al plano laboral, sino que es un "reto de Estado", que impacta en la calidad asistencial y al futuro del sistema sanitario en España.

A su juicio, las condiciones actuales con jornadas interminables, guardias de 24 horas de carácter obligatorio y una presión asistencial creciente generan un escenario que compromete tanto la salud de los profesionales como la seguridad clínica.

Desde la iniciativa, han insistido en que su objetivo "no es bloquear, sino mejorar una situación en la que no está habiendo entendimiento entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos". En este punto, han puesto en valor el apoyo de miles de ciudadanos para "reconducir" la situación y "evitar" tanto el "colapso del sistema" como "poner en peligro" vidas.

"Creemos que aún estamos a tiempo de evitar un conflicto prolongado. Venimos con propuestas concretas y con la voluntad de trabajar conjuntamente para salvar el sistema", ha insistido Contreras.

Entre los objetivos de este movimiento, sus impulsores han apuntado que destacan salvar y fortalecer la sanidad pública, proteger la dignidad y la salud laboral del colectivo médico y garantizar la máxima seguridad posible para los pacientes.