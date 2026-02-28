Las infecciones adquiridas en hospitales matan tanta gente en España como el cáncer de mama: casi 7.000 al año

Hasta un 50% de estas infecciones podrían evitarse, lo que supondría salvar aproximadamente 3.500 vidas al año en España.

Las infecciones respiratorias, las asociadas a cirugía y las del tracto urinario son las más frecuentes y, en el caso de las respiratorias, las más mortales (16,8%).

La mortalidad entre pacientes con infecciones hospitalarias fue del 11%, el doble que entre quienes no las sufrieron (5,7%).

Cada año mueren en España 6.774 personas por infecciones adquiridas en hospitales, una cifra similar a la del cáncer de mama.

En España 6.774 personas mueren cada año como consecuencia de una infección adquirida en el hospital, según el primer estudio que ha cuantificado la magnitud del problema con datos reales.

Esta cifra es ligeramente superior a las muertes anuales por cáncer de mama (6.659 en 2024) y casi cuadruplica el número de víctimas en accidentes de tráfico (1.785 en el mismo año).

Publicado en la revista epidemiológica Eurosurveillance, se ha basado en datos de más de 100.000 pacientes a lo largo de dos años: 2022 y 2023.

Para eliminar el impacto que puede haber tenido la pandemia en este tiempo, las autoras han ajustado las cifras por Covid.

La mortalidad entre los ingresados que adquirieron una infección en el propio centro fue del 11%, frente al 5,7% de aquellos que se libraron.

"Los pacientes con una infección adquirida en el hospital tenían más del doble de probabilidad de morir en comparación con aquellos sin una", apunta el trabajo.

Las defunciones se distribuyeron de forma similar tanto en hombres como en mujeres, si bien aumentaban con la edad.

Así, entre los ingresados menores de 16 años fue del 5,4%; entre los que tenían 16 y 64 años subía al 7,3%, y en los mayores de 65 se situaba ya en el 13,3%.

Una de cada cuatro infecciones fue respiratoria (26%) y una de cada cinco se trataba de una infección localizada en la zona donde se había realizado una cirugía (21,9%).

El tercer tipo más importante fue el de las infecciones del tracto urinario, que afectaron al 17,6% del total.

Las infecciones respiratorias también fueron las más mortales (16,8%), si bien la Covid tuvo menos impacto que otros patógenos.

Las bacteriemias también supusieron un impacto notable (13,2% de mortalidad), así como las infecciones del tracto urinario (17,6%).

"Cuantificar las muertes es complicado", señala Mireia Cantero, especialista del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid) y primera firmante del trabajo.

"Muchos estudios son con un único microorganismo, en un solo centro, por tipo de servicio o infección… Este estudio es uno de los de mayor tamaño muestral a nivel mundial".

Hasta ahora, los únicos datos que había sobre muertes por infecciones nosocomiales en nuestro país se basaban en estimaciones indirectas. "Los nuestros son datos reales, cifras que hasta ahora no eran visibles".

"Pueden ser más"

De hecho, Cantero, que atiende a EL ESPAÑOL-Invertia junto a Clara Salamanca, coautora del trabajo y facultativa del mismo centro, cree que estas cifras pueden quedarse cortas.

"El estudio no identificaba infecciones intermedias, ni reingresos, ni muertes más allá de los 30 días, por lo que probablemente el número [de muertes] pueda ser mayor".

Las cifras españolas están "en la parte media-alta de Europa". Los países nórdicos son los que menos tasa de muertes por infección nosocomial registran, si bien nuestro país está por debajo de otros como Bélgica o Alemania.

"Hace falta un cambio cultural para abordar este problema", considera Cantero. "Pacientes y familiares tienen que saber que existe, pero también los políticos y los profesionales sanitarios".

Se considera que hasta un 50% de estas infecciones pueden ser evitables. De ser así, se salvarían unas 3.500 vidas al año.

En España hay programas para mejorar el control de las infecciones a través de la higiene y la limpieza, y protocolos y guías específicas para unidades de riesgo como las UCI o quirófanos.

"Pero este es un problema mundial, la OMS lo ha fijado como una de sus prioridades, no hay ningún país que esté libre de estas infecciones", recuerda la especialista.

El trabajo publicado en Eurosurveillance ofrece una panorámica de la situación en nuestro país. La intención de Cantero y Salamanca es continuar profundizando en la cuestión, analizando el impacto de las bacterias multirresistentes y también las diferencias entre comunidades autónomas.

"Es importante ajustar aquí por edades. Si una comunidad tiene la población más envejecida, va a tener mayor mortalidad y necesitamos ajustarlo para ver mejor la realidad de las muertes por infecciones adquiridas en el hospital", señala.