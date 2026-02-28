El impacto económico de las enfermedades mentales en menores de 20 años se dispara un 26,4% desde la Covid

El uso masivo de smartphones, internet y plataformas digitales se identifica como un factor clave en el aumento de los problemas de salud mental entre menores.

Las solicitudes de ayuda por ideación e intentos suicidas siguen al alza, con más de 5.000 registros en 2024, y los diagnósticos en niñas de 11 a 15 años ya superan a los chicos de 16 a 20.

Las hospitalizaciones por problemas graves de salud mental en jóvenes registran 1.000 ingresos por cada 100.000 menores, siendo el 75% del gasto correspondiente a niñas.

El impacto económico de las enfermedades mentales en menores de 20 años ha aumentado un 26,4% desde la Covid, alcanzando los 73,11 millones de euros en 2024.

Los problemas de salud mental se han disparado por igual en todos los grupos de edad. Pero, la situación es aún más crítica entre los jóvenes registrando 1.000 hospitalizaciones por cada 100.000 personas menores de 20 años en 2024 (datos más recientes).

De esta manera, se estima que el impacto económico de las enfermedades mentales en estas edades se ha disparado un 26,4% desde la irrupción de la Covid. En concreto, el gasto se eleva hasta los 73,11 millones de euros.

Cabe destacar que este desembolso se corresponde con los costes económicos correspondientes a aquellas personas que han ingresado en hospitales como diagnóstico primario. Es decir, se trata de casos graves que precisan de un correspondiente ingreso.

Esta es una de las conclusiones que se extrae del reciente informe de Cyber Guardians sobre la evolución de los problemas mentales.

Dicho estudio señala que los casos afectan mayoritariamente a las niñas. Los ingresos de estas continúan disparados y en ellas se concentran el 75% de los costes, con un total de 51,30 millones de euros (un 39% más que en 2019).

De hecho, las jóvenes de 11 a 15 años ya superan en diagnósticos a los chicos de 16 a 20 años (que ya era un hecho inédito en la serie histórica). Y se consolida además la tendencia de incremento de casos en niños de menos de 10 años para ambos sexos.

El informe refleja que las cifras se mantienen en máximos históricos. Con un aumento del 200% en comparación con 1997 (primer año de la serie histórica). En 2021, se superó dicho récord con 1.200 casos por cada 100.000 personas.

En cambio, fue en 2023 cuando se superó el gasto más elevado con un total de 75,9 millones de euros.

Las solicitudes de ayuda relacionadas con la ideación suicida y los intentos de suicidio también continúan en aumento. En 2024, se anotaron más de 5.000 registros.

Todas las edades

El impacto económico en todas las edades se ha elevado un 12,3% hasta los 666,13 millones de euros desde 2019.

Si se comparan las cifras con 1.999 (primeros datos registrados), los costes se han multiplicado por seis. Se pasa de 163,4 millones de euros a los 666,13 actuales. En 2023, se batió ese récord histórico con un gasto de 688,9 millones. Esto representa un incremento del 400%.

Según el estudio, una de las causas principales es el efecto combinado de la universalización del acceso a smartphones, internet de alta velocidad y plataformas digitales diseñadas para captar masivamente la atención de los más pequeños, demostrándose que estos tres elementos constituyen un “cóctel venenoso” para el desarrollo cognitivo y la salud mental.

Con todo, la evolución de las enfermedades de salud mental ha ido in crescendo desde 2019.

El informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024 elaborado por el Ministerio de Sanidad, cifra en 342,9 casos por 1.000 habitantes, un 8,5% más, confirmando una tendencia al alza tras la pandemia.

Por su parte, dicho estudio indica que "hay un patrón por sexo definido, afectando en la infancia y adolescencia más a los hombres, y en la juventud y etapa adulta, a las mujeres".

Más frecuentes

Así, las patologías más frecuentes registradas en las historias clínicas de atención primaria son los trastornos de ansiedad, seguidos de los del sueño y de los depresivos, con una tendencia creciente entre 2016-2023.

En la infancia y adolescencia (menores de 25 años), los problemas de salud mental más comunes también son la ansiedad, seguidos de específicos del aprendizaje y del sueño, que ya superan a los problemas hipercinéticos. Con todo, siguen una tendencia creciente, aumentando entre 2019 y 2023 un 36,4%, un 39,4% y un 36,3%, respectivamente.