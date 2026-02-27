Las universidades Rovira i Virgili, Complutense, Málaga y Granada copan el top 5 de los mejores exámenes MIR 2026

Para el PIR, las mejores pruebas son de la UNED, la Universidad de Girona y la Autónoma de Barcelona, con solo 280 plazas para 3.355 aprobados.

En el EIR, han aprobado 8.753 aspirantes para solo 2.279 plazas; los mejores resultados son de la Autónoma de Madrid, Alicante y La Laguna.

El 99,19% de los 30.416 aspirantes aprobó el examen MIR, aunque solo hay 9.276 plazas para 15.082 aprobados.

La Universidad Rovira i Virgili lidera el ranking de mejores exámenes MIR 2026, seguida por la Complutense de Madrid, Málaga y Granada.

Ha llegado el momento que esperaban miles de aspirantes a obtener una plaza de Formación Sanitaria Especializada este 2026, incluido el MIR. El Ministerio de Sanidad ha publicado la relación provisional de resultados de las pruebas selectivas que se celebraron a finales de enero.

Según indica el departamento de Mónica García, la práctica totalidad de los 30.416 aspirantes ha aprobado el examen. Concretamente, el 99,19% de ellos. Como no hay nota de corte, todos lo que han aprobado podrán acceder a una plaza de residente en su titulación hasta que se agoten.

Pero claro, de la nota obtenida dependerá poder acceder a una especialidad u otra... antes de que se agote. Sanidad no identifica los mejores exámenes, pero sí sus universidades de origen. En el caso del MIR (los médicos), se trata de una clasificación liderada por la Universidad Rovira y Virgili (de Reus), de donde procede el mejor aspirante.

Le siguen la Universidad Complutense de Madrid y la de Málaga, que han puesto a sus egresados en segundo y tercer lugar. En el cuarto y en el quinto está la Universidad de Granada, que coloca dos aspirantes.

A continuación, y por este orden, aparecen la Universidad de Valladolid, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid , la de Castilla-La Mancha y, de nuevo, la Complutense, pero ya en décimo lugar.

Cabe recordar que, pese al alto índice de aprobados en el MIR (más del 98%), no todos accederán a la residencia. Sólo hay 9.276 plazas para 15.082 aspirantes aprobados.

En el caso de la enfermería (el EIR), la desproporción es todavía mayor. Han aprobado 8.753 aspìrantes para 2.279 plazas.

La diferencia entre aspirantes aprobados y plazas de residencia también es notable en psicología (PIR): 280 y 3.355, respectivamente.

En el caso del EIR, los tres mejores exámenes son de la Universidad Autónoma de Madrid, de la de Alicante y de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

En el del PIR, las tres mejores pruebas proceden de la UNED, la Universidad de Girona y la Autónoma de Barcelona.