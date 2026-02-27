PharmaMar multiplica por casi tres su beneficio neto en 2025, hasta los 75 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA PharmaMar alcanzó un beneficio neto de 75 millones de euros en 2025, casi el triple que en 2024 (+187%). Los ingresos totales sumaron 221,4 millones de euros, un 27% más, con crecimiento en ventas, royalties y licencias. El negocio de oncología creció un 20%, impulsado por el buen desempeño de Zepzelca y el aumento de ventas en Europa y Suiza. PharmaMar destinó 95,2 millones de euros a I+D, centrando la inversión en ensayos clínicos de fase III y nuevos proyectos en tumores sólidos.

PharmaMar obtuvo un beneficio neto de 75 millones de euros en 2025, cifra que casi multiplica por tres la de 2024 (+187%), según ha informado este viernes el grupo farmacéutico.

Los ingresos totales de PharmaMar alcanzaron los 221,4 millones de euros, un 27% más que en 2024, con avances en sus tres fuentes de ingresos: ventas (+20%), royalties (+4%) e ingresos de licencias (67%).

Los ingresos recurrentes, resultantes de sumar las ventas netas más los royalties recibidos, aumentaron un 12% respecto al ejercicio anterior, hasta los 143,5 millones de euros, mientras que los ingresos no recurrentes se incrementaron un 66%, hasta los 77,9 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la farmacéutica ascendió a 68,1 millones de euros en 2025, más de cinco veces más que el registrado en 2024.

El grupo cerró el ejercicio 2025 con una posición de caja y equivalentes de 167,8 millones de euros y una deuda financiera de 46,6 millones de euros.

Con una caja neta de 121,2 millones y una deuda reducida, el consejo propondrá a la próxima junta el reparto de un dividendo de 1 euro por acción, con un importe máximo de 18 millones de euros con cargo a reservas.

El negocio de oncología, piedra angular de la compañía, creció un 20% y alcanzó los 79,7 millones de euros.

El avance se explica, sobre todo, por el buen comportamiento de Zepzelca (lurbinectedina), cuyas ventas en Europa aumentaron un 31% hasta 37,5 millones.

Las ventas en Suiza se dispararon un 77% y los ingresos por programas de uso compasivo sumaron 26,2 millones, un 18% más que un año antes.

En Estados Unidos, Jazz Pharmaceuticals, socio de PharmaMar, consiguió un impulso clave tras la aprobación por parte de la FDA de Zepzelca en combinación con Tecentriq (atezolizumab) como tratamiento de mantenimiento de primera línea para cáncer de pulmón microcítico.

Las ventas en EEUU alcanzaron cerca de 90 millones de dólares en el cuarto trimestre, la cifra más alta desde su lanzamiento, con un crecimiento interanual del 15%.

También Yondelis (trabectedina) mostró un notable aumento en sus royalties, que más que se duplicaron en EEUU hasta 11,6 millones de euros, tras ser incluida en las guías de tratamiento de primera línea apoyadas en nuevos resultados clínicos.

Los ingresos extraordinarios del año estuvieron marcados por la aprobación definitiva de lurbinectedina en EEUU, que aportó 42,5 millones de euros, y por un pago inicial de licencia en Japón de 21,3 millones.

En total, los ingresos derivados de acuerdos de licencia ascendieron a 77,8 millones, un 67% más que en 2024.

PharmaMar destinó 95,2 millones de euros a I+D, lo que supone un 43% de sus ingresos, centrando la inversión en los ensayos clínicos de fase III LAGOON y SaLuDo.

La compañía mantiene además una cartera activa de proyectos en fases tempranas, como las moléculas PM534 y PM54 para tumores sólidos, esta última con un ensayo fase I/II aprobado por la FDA en diciembre.