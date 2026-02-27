Gotham justifica su informe sobre Grifols en la existencia de datos que podían distraer a los inversores de la realidad

Yu defendió que sus informes son opiniones y no recomendaciones de inversión y argumentó que el uso de redes sociales para difundirlos fue legal al hacerse con los mercados cerrados.

El informe de Gotham ponía en duda la consolidación de sociedades como BPC y Haema en las cuentas de Grifols, aunque la CNMV considera que la práctica era legal según normativa europea.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Gotham de posible manipulación de mercado, por emitir un informe que cuestionaba la deuda y el valor de Grifols, mientras su socio GIP se benefició de la caída en bolsa.

Daniel Yu, responsable de Gotham Research, justificó ante la Audiencia Nacional su informe sobre Grifols alegando la existencia de datos poco claros que podían confundir a los inversores.

El responsable de Gotham Research, Daniel Yu, ha justificado este jueves en la Audiencia Nacional la elaboración y difusión en enero de 2024 del informe que ponía en duda los estados financieros de Grifols, en la existencia de datos sin explicar que podían distraer a los inversores de la realidad.

El ejecutivo se enfrenta a un supuesto delito de manipulación del mercado en España, instado por la Fiscalía Anticorrupción, por entender que los análisis que hacía sobre el endeudamiento y el valor de las acciones de Grifols podían ser información engañosa emitida con la intención de echar abajo la cotización.

Daniel Yu ha contestado a las preguntas del juez de instrucción, el fiscal y su propia defensa, para intentar explicar que no se produjo tal engaño, a pesar de que su socio, General Industrial Partners (GIP), mantenía posiciones a la baja invertidas en la empresa y sacó 9,4 millones de ganancia con la caída del valor que provocó el informe.

Fuentes jurídicas consultadas advierten que una de las claves del interrogatorio se centró en la denuncia que el informe hace de la consolidación que Grifols hacía en sus cuentas con las sociedades BPC y Haema, en las que no tenía participación alguna.

El fundador de Gotham ha explicado al juez que su intención no era discutir la legalidad contable de hacer algo así de acuerdo con la normativa europea (NIIF), sino la falta de explicaciones al respecto. Sobre todo si, además, esas sociedades también consolidaban en su socio, Scranton.

El informe razonado de los servicios jurídicos de la CNMV, que dio pie a la denuncia de Anticorrupción, advertía que esa consolidación se podía hacer dentro de la legalidad, para rechazar la que entendían que era la tesis del informe Gotham: que la deuda estaba infravalorada y los ingresos sobrevalorados.

Del lado contrario, Yu ha recordado ante el juez que ha habido valoraciones externas, como las de Moody's, que han confirmado que el ratio de endeudamiento que Grifols publicaba, de 6,7 veces el Ebitda, se debía elevar a más de nueve veces e incluso, como ellos calcularon, a trece.

El posible exceso de endeudamiento es el que lleva a advertir en el informe que las acciones de Grifols pueden estar sobrevaloradas, incluso valer cero. Esa es una de las expresiones en las que se centra la acusación, por entender que puede resultar engañosa y suponer una manipulación del mercado.

Las alegaciones que hizo en noviembre pasado la defensa de Daniel Yu ya explicaban que no se podía entender esa afirmación de forma tan categórica

Aun así, el dirigente de Gotham explicó al juez que, a mayor nivel de endeudamiento, es más cara la financiación y el valor de la compañía se puede ir a cero, de forma que los propietarios se convierten, de repente, en acreedores.

En su declaración ante el instructor, el dirigente de Gotham ha defendido el uso de los tuits a través de la red X para anunciar el informe como una práctica habitual y legal, dado que se hizo en todo momento cuando los mercados de valores en España y EEUU estaban cerrados.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que Daniel Yu insistió en que la clave de sus informes es emitir opiniones y valoraciones, no recomendaciones de mercado a modo profesional, como mantienen las acusaciones.

Lo han hecho ya con cerca de 20 compañías en las que han visto evidencias de engaño, unas acciones demasiado bien consideradas por el mercado, que contrastan con un riesgo claro de desaparición de la empresa. Y entendían en enero de hace dos años que Grifols aglutinaba esos tres vectores.

Más complicado ha sido explicar al juez por qué su socio, GIP, cerró sus posiciones cortas (a la baja) al día siguiente del informe, tras una caída del valor superior al 25%, con el consiguiente beneficio.

Aunque eso es cuestión a preguntar al dueño de GIP, Cyrus de Weck, en su declaración de la semana que viene, fuentes jurídicas conocedoras señalan que Yu ha advertido que al día siguiente del informe las acciones se volvieron inestables, algo que pudo aconsejar a cerrarlas por pura prudencia.