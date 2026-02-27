El gerente del CNIO renuncia medio año después de su incorporación por el escándalo de acoso a una exempleada

La decisión se anunció tras la reunión del patronato del CNIO, el órgano rector de la institución.

El Ministerio de Ciencia solicitó su cese debido a un escándalo de presunto acoso a una exempleada del centro.

El gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia este viernes tras haber pedido el Ministerio de Ciencia su cese por el escándalo de un presunto acoso a una exempleada del centro.

La decisión se ha conocido tras la reunión del patronato del CNIO, su órgano rector.

