Feijóo (PP) se ofrece a valorar un Estatuto Marco exclusivo para los médicos y les hará una propuesta la próxima semana

El comité de huelga médica planea nuevas jornadas de paros intermitentes desde marzo hasta junio debido a la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

PP y Vox son los únicos partidos que han expresado su apoyo público a los médicos, mientras que ERC tiene previsto reunirse con ellos próximamente.

La reunión entre Feijóo y el comité de huelga médico contó con representantes sindicales de varias comunidades autónomas.

Feijóo (PP) se ha mostrado dispuesto a valorar la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos y presentará una propuesta la próxima semana.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), se ha abierto a estudiar una de las principales demandas de los médicos: la creación de un Estatuto Marco propio.

Esto ha ocurrido durante una reunión celebrada este pasado jueves con el comité de huelga que está conformado por todas las organizaciones sindicales: Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Andalucía (SMA), País Vasco (SME) y Omega (Galicia).

Así, el líder popular se ha comprometido a valorar con sus servicios jurídicos dicha reivindicación y entregar a los facultativos una propuesta, la próxima semana, con los argumentos a favor y contra de estas demandas, según cuentan fuentes conocedoras del asunto a este diario.

Como ha podido saber este periódico, ha transmitido a los facultativos que defiende la necesidad de que estos tengan un ámbito de negociación propio.

No obstante, ha asegurado que hay planteamientos en los que el grupo parlamentario no coincide al 100% con los galenos y por eso, deben estudiarlo a nivel interno antes de volver a reunirse.

Más reuniones

Los facultativos están intentando por todos los medios sacar adelante una norma propia y ya han conseguido que tres grupos les reciban (PP, Vox y ERC).

Hace unos días, se reunieron con Vox. Este ha sido el único partido que le ha manifestado su total apoyo a un Estatuto Marco propio. De hecho, la formación que lidera Santiago Abascal ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a los partidos a que se posicionen al respecto.

Estaba previsto que en la Comisión de Sanidad del Senado (del pasado miércoles) se debatiera dicha PNL. No obstante, se canceló en el último momento y se ha aplazado para la próxima convocatoria.

También, se reunirán la semana que viene con ERC. En un principio iban a tener la cita este viernes pero, finalmente, será el próximo 5 de marzo.

Hasta el momento, el resto de partidos no se han manifestado a pesar de que los facultativos les han enviado varias cartas para concretar próximas citas.

Sólo PP y Vox han defendido públicamente a los médicos. De hecho, el partido azul ha reclamado en numerosas ocasiones que se retire el texto (pactado con los sindicatos sanitarios) para iniciar de nuevo la negociación de "forma responsable y seria, con todos los profesionales sanitarios, sin exclusiones ideológicas y con rigor presupuestario".

Huelga

Tras la pasada semana de paros (16 al 20 de febrero), la ministra ha mantenido varias conversaciones con los médicos. Sin embargo, parece que ninguno de los esfuerzos ha llegado a buen puerto, según ha podido saber este diario.

Mónica García se mantiene firme: un texto propio para el colectivo supondría la fragmentación del sistema. Además, defiende que ha tenido numerosas reuniones con los galenos para intentar llegar a un acuerdo. Pero que no puede negociar con el comité de huelga porque no tiene legitimidad para ello.

"No hemos dejado de intentar que sus reivindicaciones, que al final no dependen del Ministerio de Sanidad, no se tradujeran en una huelga. Hemos logrado que haya un capítulo propio que asume las especificidades de los médicos. El Estatuto Marco ha llegado a lo máximo, al límite, tan lejos como se puede llegar", indicó en una entrevista con este periódico.

García precisa que hay reivindicaciones sobre jornada laboral y guardias que no son de su competencia sino de las comunidades autónomas.

Mientras tanto, los facultativos ya tienen en mente la nueva convocatoria de huelga que será la semana del 16 al 20 de marzo.

Los paros tendrán un carácter intermitente con una semana de huelga al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.