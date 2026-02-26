España incumple la directiva europea de trabajo: los MIR superan las 62 horas semanales cuando el límite es de 48

El 94% de los médicos jóvenes españoles sufre burnout y el 38% recurre al alcohol u otras sustancias, mientras la European Juniors Doctors reclama reducir jornadas y reforzar la salud laboral.

España es el cuarto país de la UE con mayor carga de trabajo para médicos residentes, solo superada por Grecia, Chipre y Malta.

El 80% de los MIR españoles realiza guardias de 24 horas y hasta seis guardias al mes, con insuficientes periodos de descanso y recuperación.

Los médicos residentes (MIR) en España trabajan una media de 62 horas semanales, superando el límite de 48 horas establecido por la directiva europea.

España incumple la directiva europea sobre el Tiempo de Trabajo (EWTD, por sus siglas en inglés). Los MIR superan las 62 horas semanales cuando la norma es clara: el límite es de 48 horas.

La mayoría de los residentes españoles sobrepasa regularmente dicho umbral y se producen incumplimientos a la hora de garantizar los tiempos adecuados de descanso y recuperación tras las guardias de 24 horas. De hecho, comúnmente hacen de media hasta seis guardias al mes. Esto sitúa a España como uno de los países europeos con mayor carga de trabajo.

Así lo denuncia el reciente informe sobre la satisfacción y el tiempo de trabajo de los MIR realizado por la Asociación Europea de Médicos Jóvenes (más conocida como European Juniors Doctors), en el que 19 países han sido encuestados.

Según sus cifras, España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) donde los médicos residentes trabajan más horas, por encima de la mayoría de los países de su entorno. Además, supera con creces a la media europea (57 horas semanales).

"Estos resultados apuntan a problemas estructurales que socavan tanto la calidad de la formación como la sostenibilidad de la fuerza laboral de los facultativos", indica el estudio.

El informe también recoge que los residentes españoles registran una media de seis descansos al mes y un 6% de ellos no tiene un mes de vacaciones al año.

Con todo, la asociación reclama, que es de especial urgencia reducir la duración de los turnos y las guardias de 24 horas y de noche de los MIR españoles porque "estos están por encima de las normas de salud laboral", precisa el informe.

En España, la mayoría realizan turnos de 24 horas (80%) frente a países como Suiza (12%), Países Bajos (11%) o Italia (16%) con un porcentaje mucho más reducido.

Todo está provocando que se disparen los problemas de salud mental entre los residentes.

Según las cifras más recientes de la Organización Médica Colegial (OMC), el 94% de los médicos jóvenes españoles sufre burnout y el 38% de ellos recurre al alcohol y otras sustancias para afrontarlo.

"Estas cifras sitúan el fenómeno en niveles críticos y muestran que no es un problema aislado, sino un patrón extendido en todo el colectivo", destacaba la organización hace unos meses.

La UE

Pero España no es la única que se queda lejos de lo recomendado. Hasta 15 países superan dicho límite. Sólo están por debajo Países Bajos (44 horas semanales) y Estonia (43 horas).

Encabezan la lista Grecia (72), Chipre (69), Malta (65) y España (62) como los países con las jornadas más excesivas.

De esta manera, el estudio señala que hay grandes diferencias también entre especialidades. Los residentes de cirugía trabajan una media de 79 horas semanales, seguidos del resto de categorías con 72 horas.

Los de Atención Primaria superan las 67 horas y en los servicios de apoyo clínico se llega hasta las 64.

Asimismo, el informe arroja que el 71% de los médicos jóvenes europeos supera el umbral de las 48 horas, lo que pone de manifiesto "un incumplimiento estructural y generalizado de la Directiva".

El 20% afirma trabajar más de 70 horas a la semana y el 10% supera las 80 horas. Además, nueve de cada diez declara hacer horas extras, y el 69% no se remunera.

"El descanso y la recuperación son insuficientes, lo que agrava los riesgos de agotamiento y errores", indica el estudio.

Por eso, la European Juniors Doctors reclama el desarrollo de una estrategia europea integral multisectorial para el personal sanitario, que implique no sólo a los ministerios de sanidad, sino también a las políticas de trabajo, educación, finanzas y movilidad.

También que se reafirme la directiva sobre el tiempo de trabajo como "una norma de calidad de la atención y seguridad del paciente", y no sólo como un derecho laboral.

Y, por último, la entidad demanda convertir las horas de trabajo en un indicador sanitario fundamental, vinculándolas a la salud mental, la calidad de la atención y la seguridad del paciente, así como integrarlas en el seguimiento de otras instituciones como Eurostat, la OCDE o la propia OMS.