Andoni Lorenzo continuará al frente de la presidencia del Foro Español de Pacientes durante cuatro años más

Andoni Lorenzo continuará al frente del Foro Español de Pacientes (FEP) cuatro años más tras ser reelegido como presidente durante la Asamblea General de la organización este pasado miércoles.

Lorenzo, que preside el FEP desde 2016, reivindicó la solidez de su nuevo Plan Estratégico para los próximos años 2026-2030.

Este plan constituye la hoja de ruta a seguir en un momento “histórico” para el asociacionismo en España tras la nueva creación de la Ley de Organizaciones de Pacientes impulsada por el Ministerio de Sanidad.

"La aceptación unánime de este plan no es sólo una encomienda de las asociaciones sino el compromiso del FEP de rendir cuentas de los resultados alcanzados", señala la institución en un comunicado.

La gestión que Andoni Lorenzo y su equipo han llevado a cabo "han consolidado al Foro de Pacientes como interlocutor estratégico ante las administraciones públicas, los profesionales sanitarios y los agentes del Sistema Nacional de Salud (SNS)", precisa la entidad.

Todo ello siempre siguiendo “el rumbo y la orientación que nos marcó nuestro primer presidente y fundador, Albert Jovell”, según indicó Lorenzo: “ser la voz del paciente en democracia”, aseguró Lorenzo.

Con todo, la asamblea también ha revalidado a la Junta Directiva que queda integrada por: Andoni Lorenzo (presidente), Raquel Sánchez ​(vicepresidenta primera), Santiago Alfonso ​(vicepresidente segundo y tesorero), Elena Moya (vocal), Eva García (vocal), Luisa Fernanda (vocal), Ana López (vocal), Mariano Pastor Sanz (vocal) y Bernard Gaspar (vocal).

Nuevo plan

El plan estratégico presentado por Lorenzo se articula en torno a cuatro ejes estratégicos.

Por un lado, se pretende promover una participación real de los pacientes, efectiva, transversal y estructurada en la definición y aplicación de políticas públicas en materia de salud.

Así, se defenderán los derechos y necesidades, tanto de los pacientes, sus familiares y cuidadores, como de sus organizaciones representativas. Y se pretenderá visibilizar y articular una comunicación estratégica.

Por último, desde el Foro se trabajará "en una creciente proyección internacional", destacando un compromiso con las instituciones europeas y una interlocución fluida con las redes y consorcios globales.

Andoni Lorenzo afirmó que lo que nuestro país necesita es un sistema sanitario basado en la integridad y la co-gobernanza, donde la voz del paciente no sólo sea escuchada, sino sea un factor ineludible en la toma de decisiones.

Defiende “un activismo basado en la evidencia”, centrado en la eficiencia del sistema, la transparencia, la participación activa, la equidad territorial y el acceso a la innovación. Asimismo, reivindica una “transformación digital con rostro humano”, donde la tecnología contribuya a una mejor relación clínica y a la humanización asistencial.