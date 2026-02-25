Rovi gana 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más, y pagará dividendo de 0,9594 euros por acción

Las claves nuevo Generado con IA Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, un 3% más que en 2024. El Ebitda alcanzó los 216,2 millones de euros, mejorando el margen hasta el 29,1%. Las ventas del negocio de especialidades farmacéuticas crecieron un 11%, destacando la enoxaparina con un alza del 9%. La compañía propondrá un dividendo de 0,9594 euros por acción, equivalente al 35% del beneficio neto consolidado de 2025.

Rovi obtuvo un beneficio neto de 140,4 millones de euros en 2025, cifra un 3% superior a la de 2024, según ha informado este miércoles el laboratorio farmacéutico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Rovi se situó en 216,2 millones de euros en 2025, un 4% más, con un aumento en el margen Ebitda de 1,9 puntos, hasta alcanzar el 29,1% en 2025, frente al 27,2% registrado en 2024.

Los ingresos totales de la farmacéutica bajaron un 1% el año pasado, hasta los 756,1 millones de euros, mientras que los ingresos operativos alcanzaron los 743,5 millones de euros, con un descenso del 3% con respecto a 2024, debido, principalmente, al comportamiento del negocio de fabricación a terceros.

No obstante, las ventas del negocio de especialidades farmacéuticas de Rovi aumentaron un 11% en 2025, hasta los 473,9 millones de euros en 2025.

Las ventas de la división de heparinas (heparinas de bajo peso molecular y otras heparinas) aumentaron un 7%, hasta los 266,8 millones de euros, por el incremento de pedidos por parte de los socios internacionales.

Dividendo

El principal impulsor del crecimiento de la división fue la enoxaparina, cuyas ventas aumentaron un 9% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 157,7 millones de euros, impulsadas por un mayor volumen de pedidos por parte de los socios durante el ejercicio.

Rovi ha informado además de que propondrá a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2025 por importe de 0,9594 euros por acción, lo que implicaría el reparto de un importe equivalente, aproximadamente, al 35% del beneficio neto consolidado del año 2025 atribuido a la sociedad dominante.

Para 2026, la farmacéutica espera que sus ingresos operativos aumenten entre la banda alta de la primera decena (entre un 0% y un 10%) y la banda baja de la segunda decena (entre un 10% y un 20%) con respecto a 2025.

Esta previsión, explica la compañía, está sujeta a diversos factores "cuya evolución resulta, a día de hoy, difícil de precisar", entre ellos los potenciales ingresos procedentes del acuerdo de fabricación suscrito con Bristol Myers Squibb, que se encuentra aún en proceso de cierre; los ingresos derivados de otros acuerdos relacionados con la actividad de fabricación a terceros, y "la creciente presión competitiva en materia de precios en la división de heparinas".