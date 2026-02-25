Quirónsalud y su matriz, Helios, aumentan un 7% su facturación en España y anuncian cambios en su dirección

Helios buscará impulsar su crecimiento en España en 2026 mediante mejoras de eficiencia, digitalización y expansión en medicina del trabajo.

La facturación en España de Helios, el negocio hospitalario de Fresenius y matriz a la que pertenece Quirónsalud, volvió a registrar resultados positivos en 2025. Los ingresos aumentaron un 7%, hasta los 5.429 millones de euros.

Así lo indican los resultados preliminares presentados por Fresenius este miércoles. Estos ingresos proceden, en su práctica totalidad, de los centros que tiene Quirón. Y se trata de un crecimiento mayor al de la otra división de Helios, la alemana.

En su caso, el aumento de los ingresos es de sólo el 6% aunque el total de facturación sí que es superior, por encima de los 8.121 millones de euros.

Donde la cosa cambia es en el beneficio antes de impuestos (BAII). En esta métrica, Helios alcanza los 669 millones en España, un 7% más. En cambio, Helios Alemania se estancó y no creció nada, en esta métrica, en 2025, quedando en los 662 millones.

De esta manera, el BAII de Helios España es superior al de Helios en Alemania, algo que no se había visto en años precedentes.

De forma conjunta, la facturación de Helios creció el año pasado un 7%, hasta los 13.550 millones. Su BAII se elevó a los 1.328 millones de euros, en torno un 3% más.

En total, los ingresos de todo Fresenius (además de la unidad hospitalaria, el grupo también se dedica a la diálisis y la atención renal, a la fabricación de medicamentos genéricos y a la producción de tecnología médica) se elevaron un 7%. Con un BAII que creció en torno al 6%.

Preliminares

En cualquier caso, todo esto son resultados preliminares. La compañía presentará información más detallada a mediados de marzo. Un informe que incluirá previsiones concretas para el presente 2026, año en el que Helios buscará crecer en España a través de mejoras de eficiencia y digitalización y más negocio en medicina del trabajo.

Por otro lado, Fresenius ha informado de cambios en la cúpula de Helios. Christian Pawlu será su nuevo director en lugar de Robert Möller, quien hasta ahora ocupaba el puesto.

El propio Víctor Madera, presidente y CEO de Quirónsalud, ha informado a su equipo del cambio a través de un correo interno al que ha tenido acceso este periódico.

"Será todo un placer trabajar con Christian Pawlu, y aprovecho para agradecerle a Robert Möller la buena colaboración mantenida durante los últimos años", indica Madera.