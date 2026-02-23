Novo Nordisk se desploma en bolsa tras publicar resultados negativos de su nuevo fármaco contra la obesidad

Las acciones de Eli Lilly subieron más de un 4% ante el fracaso de Novo Nordisk, consolidando su posición dominante en el mercado de tratamientos para la obesidad.

El estudio indica que Cagrisema es seguro y bien tolerado, aunque no alcanzó el objetivo principal de demostrar la no inferioridad respecto a tirzepatida.

Cagrisema no logró superar en eficacia a Mounjaro de Eli Lilly, reduciendo el peso un 23% frente al 25,5% conseguido por el medicamento rival.

Las acciones de Novo Nordisk cayeron hasta un 16,48% tras publicar resultados negativos de su nuevo fármaco contra la obesidad, Cagrisema.

Novo Nordisk se desploma en bolsa. Las acciones de la farmacéutica danesa se han hundido este lunes hasta un 16,48%. La debacle bursátil ha ocurrido después de que publicara los resultados de su nuevo fármaco para la obesidad: Cagrisema.

Y como se puede ver en el comportamiento de los títulos, el resultado ha sido negativo. El principal objetivo del estudio era demostrar que esta terapia, Cagrisema, es más eficaz en la reducción de peso que el popular Mounjaro de Eli Lilly.

Según se desprende de la nota de prensa, la combinación de 2,4 miligramos de cagrilintida y otros 2,4 miligramos de semaglutida redujo en

un 23% el peso de los pacientes después de 84 semanas frente al 25,5% logrado por los 15 miligramos de la tirzepatida (Mounjaro) de Lilly. Ambos se administraron una vez a la semana y por vía subcutánea.

El estudio sostiene que CagriSema "pareció ser seguro y bien tolerado", con los principales efectos secundarios siendo de tipo gastrointesintal y, en la mayoría de las ocasiones, de naturaleza "suave a moderada" que disminuyeron en el tiempo.

Sin embargo, reconoce, también, que no se ha cumplido con el "objetivo primario" de demostrar la "no inferioridad" de la pérdida de peso de

CagriSema frente a la inducida por la tirzepatida.

En cambio, las acciones de Lilly suben por el fracaso del fármaco de Novo Nordisk. La multinacional estadounidense avanzaba más de un 4% en Wall Street

Todo parece indicar que Lilly va a seguir dominando el mercado de la obesidad después de que Mounjaro cogiera el relevo de Ozempic como mayor superventas.

Además, la compañía con sede en Indianápolis espera empezar a vender su píldora contra la obesidad esta misma primavera. ¿Le quitará el trono al Wegoby oral de Novo Nordisk, que desde que aterrizó en el mercado de Estados Unidos suma las 50.000 recetas semanales? La suerte está echada.