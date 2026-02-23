Mar Fábregas, reelegida como presidenta de la patronal de los medicamentos genéricos

Aeseg reclama una revisión urgente del sistema de precios para asegurar el abastecimiento regular de medicamentos y mantener la producción nacional, destacando que la falta de diferencia de precio frena la penetración de los genéricos.

La patronal centrará su labor en un nuevo Plan Estratégico que busca impulsar la utilización de medicamentos genéricos en el Sistema Nacional de Salud, cuya cuota actual es del 42 %, por debajo de la media europea.

La nueva junta directiva de Aeseg también ha sido elegida durante la Asamblea General de asociados, definiendo las principales líneas de actuación para los próximos años.

Mar Fábregas ha sido reelegida presidenta de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) para el periodo 2026-2028, sumando su tercer mandato consecutivo.

Actualmente, Fábregas ostenta el cargo de directora general de Stada España y responsable de Stada Iberia.

La elección se ha producido durante la Asamblea General de asociados, que también ha elegido a la Junta Directiva y se han definido las principales líneas de actuación.

En esta nueva etapa, la Asociación centrará su labor en el nuevo Plan Estratégico 2026 – 2028. Este constituye una hoja de ruta para impulsar una mayor utilización de los medicamentos genéricos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya cuota se sitúa actualmente en el 42 %, por debajo de la media de los países europeos de nuestro entorno (alrededor del 65 %), según detalla la patronal en un comunicado.

Asimismo, persigue "promover una revisión urgente del sistema de precios que permita garantizar la continuidad del abastecimiento regular de medicamentos a hospitales y farmacias, además de mantener la producción en España, que es la segunda potencia europea en fabricación de genéricos", señala la institución.

La ausencia de diferencia de precio entre el medicamento de referencia y el genérico continúa siendo el principal freno al dinamismo y a la penetración en el mercado de los medicamentos genéricos, una situación especialmente visible en los nuevos lanzamientos de genéricos de los últimos diez años, que no superan una cuota del 20 % en unidades tras los dos primeros años de comercialización.

Tras su reelección, Mar Fábregas ha agradecido la confianza de los asociados y ha afirmado que “este nuevo mandato debe servir para avanzar hacia un marco regulatorio estable que permita a la industria de medicamentos genéricos acelerar y dinamizar la cuota de introducción de los genéricos en España y poner en alto valor la producción nacional que existe en este país”.

Con todo, la nueva junta directiva queda conformada de la siguiente manera: Ignacio Alonso (Alter Génericos), Gerardo Dueso (Aurovitas), Manuel Barro (Chemo), Raúl Díaz-Varela (Kern Phama), Francisco José Aranda (Cinfa), Jesús Govantes (Normon), Joaquín Rodrigo (Sandoz España), Marta González (Teva), David Peix (Towa), Javier Anitua (Viatris) y Mª Elena Casaus como secretaria general.