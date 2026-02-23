El IDIS presenta 'Nexo IA', un proyecto diseñado para integrar esta herramienta en la atención sanitaria y gestión de pacientes

Actualmente, el 84% de las compañías sanitarias privadas desarrolla soluciones de IA, aunque aún existen desafíos relacionados con la calidad de los datos y la regulación.

El proyecto involucra a más de 40 miembros del sector sanitario, asegurador, farmacéutico y tecnológico, y se centra en seis objetivos clave, incluyendo la formación ética y la difusión de resultados.

Nexo IA busca establecer estrategias, infraestructuras y una gobernanza sólida para monitorizar el uso de la IA en la sanidad privada.

La Fundación IDIS ha presentado Nexo IA, un proyecto para integrar la inteligencia artificial en la atención sanitaria y la gestión de pacientes.

La Fundación IDIS ha presentado Nexo IA, un nuevo proyecto para integrar esta herramienta en la atención sanitaria, gestión de pacientes y en el diagnóstico.

"La iniciativa tiene como objetivo proporcionar estrategias claras, infraestructuras adecuadas, y una gobernanza sólida en la creación de un sistema de vigilancia y monitorización del uso de la IA en la sanidad privada", ha señalado Marta Villanueva, directora general de la institución durante la presentación del proyecto este lunes.

Con todo, Nexo IA facilitará el intercambio de experiencias y sinergias entre los miembros de IDIS, con el objetivo de impulsar estrategias e iniciativas que beneficien a todo el sector y, por ende, a los pacientes. En dicho proyecto participarán más de 40 miembros pertenecientes al sector asistencial, asegurador, de la industria farmacéutica y de la tecnología sanitaria.

Este se centra en seis objetivos clave: observar las iniciativas del sector, construir estrategias comunes, formar a los profesionales sobre el uso ético de la IA, ofrecer mejores prácticas, informar sobre avances relevantes y difundir los resultados obtenidos en términos de valor y mejora en los resultados en salud.

"Nexo IA nos va a permitir conectar a todos los agentes sanitarios (industria, aseguradoras, farmacéuticas) a través de esta herramienta", ha precisado Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS.

Incorporación de la IA

Villanueva ha destacado que la Inteligencia Artificial ya se ha incorporado en numerosos procesos de triajes, recopilación de datos y atención al cliente. Así, el 68% de los centros privados cuenta con departamentos IT y el 65% con innovación I+D. El 58% ha incorporado la IA sistemáticamente al desarrollo de sus productos y servicios.

Además, el 84% de las compañías sanitarias privadas están desarrollando soluciones de IA en sus propios centros.

No obstante, la directora del IDIS ha señalado que aún existen desafíos en la implementación de esta herramienta como problemas con la calidad de los datos, falta de capacidad o cuestiones legales por restricciones regulatorias.

Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, ha destacado que "el impacto de la IA dependerá de cómo se integre en la práctica clínica, cómo se regule y cómo se gobierne, insistiendo en que esta sólo tendrá sentido en sanidad si se desarrolla con criterio, evidencia y responsabilidad, siempre al servicio de las personas y de los pacientes".

"El gran cambio se va a producir cuando esta tecnología asuma nuestras tareas concretas como es el caso de la investigación y para eso, no queda mucho. Por eso, estos próximos 18 meses van a ser decisivos. La IA nos tiene que ayudar en gestiones globales como es el caso de la llegada de nuevas pandemias, la lucha contra los antibióticos y la inequidad en el acceso a la atención sanitaria", ha terminado Fernández-Valmayor.