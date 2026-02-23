Almirall cuadruplica su beneficio neto en 2025 y dispara sus ventas un 12,4%, hasta los 1.108 millones

Las claves nuevo Generado con IA Almirall cuadruplicó su beneficio neto en 2025, alcanzando los 46,2 millones de euros frente a los 10,1 millones de 2024. Las ventas netas de la compañía crecieron un 12,4% hasta los 1.108 millones de euros, superando por primera vez los 1.000 millones. El negocio de dermatología en Europa fue clave, con un aumento del 25,6% en ventas y un crecimiento destacado en tratamientos biológicos. Para 2026, Almirall prevé aumentar sus ventas netas entre un 9% y un 12% y espera un Ebitda de entre 270 y 290 millones de euros.

Almirall obtuvo un beneficio neto de 46,2 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de cuatro las ganancias de 10,1 millones de euros que registró en 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto normalizado de Almirall se duplicó en el ejercicio 2025, hasta situarse en 52,6 millones de euros, en contraste con los 25,6 millones de euros de 2024.

La biofarmacéutica cumplió en 2025 sus expectativas de ventas y resultado bruto de explotación (Ebitda) gracias al desempeño de su negocio de dermatología en Europa y a un mejor apalancamiento operativo.

En concreto, las ventas netas de Almirall totalizaron 1.108,1 millones de euros en 2025, un 12,4% más que en 2024 y primera vez que logra ventas de más de 1.000 millones, en tanto que su Ebitda alcanzó los 232,9 millones de euros, un 20,9% más sobre el año anterior.

La mayor parte de los ingresos de la biofarmacéutica proceden de su porfolio de dermatología médica, que sumó ventas por valor de 669,4 millones de euros en 2025, un 22,1% más.

En Europa, el negocio de dermatología de Almirall creció un 25,6%, con unas ventas totales de 608 millones de euros, especialmente por los tratamientos biológicos.

De cara al ejercicio 2026, la biofarmacéutica prevé elevar sus ventas netas entre un 9% y un 12% y lograr un Ebitda de entre 270 y 290 millones de euros.