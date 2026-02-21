De SegurCaixa Adeslas a Sanitas y Asisa: el top 10 de las aseguradoras de salud que lideran el mercado español

El número de asegurados alcanza casi 13 millones, impulsado por la demanda de sanidad privada frente a la saturación del sistema público.

El crecimiento se debe en parte al nuevo concierto de Muface para funcionarios, que ha impulsado especialmente la facturación de Adeslas y Asisa.

SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa lideran el mercado, concentrando más del 60% de la cuota y registrando fuertes incrementos en ingresos.

El sector asegurador de salud en España creció un 11,43% en facturación, alcanzando los 13.443 millones de euros en 2025.

El sector asegurador ha experimentado un fuerte impulso en el último año. En concreto, la facturación del ramo de salud ha sido la que ha registrado un mayor crecimiento, con un 11,43% más, hasta situarse en los 13.443 millones de euros.

SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa son las compañías que se encuentran en el podio. Las tres concentran más del 60% de la cuota del mercado español.

En concreto, las aseguradoras (SegurCaixa Adeslas y Asisa) que prestan asistencia en la Administración Pública han disparado su facturación un 18,7% en 2025. Un crecimiento que está ligado, en parte, al nuevo concierto de Muface 2025-2027 que contempla una subida de las primas del 41,2%. Unas cifras que pueden elevarse más de cara a estos dos próximos años.

Así lo aseguran los datos más recientes de Unespa (a cierre de diciembre de 2025), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

De hecho, "el 30% del aumento de las primas procede de las pólizas de los funcionarios con cobertura en la sanidad privada", precisó Jaime Ortiz, director comercial y Marketing de Asisa, en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

SegurCaixa Adeslas lidera el mercado en términos absolutos con una facturación de 4.127 millones de euros, lo que supone un 16,26% más que en 2024. En segundo lugar, se encuentra Sanitas con un volumen de ingresos de 2.242 millones y un crecimiento del 11,23%.

Si se hace una comparativa interanual, Asisa es la compañía que más ha elevado su negocio, con un 21,19% más y acumulando unas cifras récord de 1.835 millones de euros. Se posiciona en el tercer puesto de la lista.

Le sigue Mapfre que ha cerrado el 2025 con un volumen de ingresos de 857,6 millones de euros y un incremento del 3,32%.

En quinto puesto está DKV, tras su salida del nuevo concierto de Muface, la aseguradora anota una facturación de 835,2 millones de euros. Esto supone un 9,4% menos que el año anterior.

También se cuela en el top 10, AXA con un aumento del 10,55% respecto a 2024. Y completan la lista, Assistencia Sanitaria (+3,49%), Fiatc (+6,45%), IMQ (+4,39%) y Helvetia Caser (+8,32%).

"El crecimiento del sector viene muy empujado por las primas de los funcionarios y Muface, pero aun sin Muface seguiría creciendo bastante", añadió Pedro Orbe, director general comercial de DKV Seguros en el encuentro de este diario.

Por otro lado, está el incremento de los seguros de salud tanto para particulares como para empresas. La expansión de la sanidad privada ha impulsado con fuerza este sector debido a las demoras de las listas de espera y la saturación de la sanidad pública. Actualmente, hay casi 13 millones de asegurados.

"En la parte privada hemos crecido bastante aunque no tan fuerte como a finales de la pandemia. Aunque,la adaptación que vamos haciendo a las compañías de acuerdo a los costes hace que estemos en un crecimiento del 8% y 9%", indicó Ortiz.

Así, el número de asegurados no ha crecido el mismo tiempo que el de las primas. Las entidades han tenido que elevar las tarifas de las pólizas por el aumento de los costes y la inflación médica.

Con todo, las compañías dibujan un horizonte positivo de cara a los próximos años. La previsión de crecimiento para los seguros de salud ronda el 7% u 8%.

Muface

En cuanto a Muface, después de la polémica firma del concierto 2025-2027, el sector asegurador se está recuperando poco a poco debido a que en los anteriores tuvo grandes pérdidas.

"Sin embargo, nos queda recorrido para adaptarlo a la realidad porque los costes prestacionales suben incluso más que el IPC. No es sólo equilibrar una cuenta de resultados en ese segmento", señaló el director comercial de Asisa.