Pedrera, líder sindical de los médicos: "Suspenderemos la huelga si hay un horizonte de negociación con Sanidad"

Cientos de miles de consultas en Atención Primaria y en hospitales suspendidas. Miles de cirugías y citas para diagnósticos canceladas. Un aumento proporcional de las listas de espera. Y millones de euros en pérdidas para los sistemas sanitarios autonómicos.

Estas son las principales consecuencias de la huelga de médicos convocada durante la última semana en toda España. Y todo apunta a que los paros van a continuar en los próximos meses, puesto que el Ministerio de Sanidad no ha cedido un ápice a las demandas de los facultativos.

Los médicos protestan contra el Estatuto Marco que el departamento de Mónica García ha pactado con el resto de profesionales sanitarios. Uno de los convocantes de la huelga es la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Víctor Pedrera, su secretario general, atiende a Oído Clínico.

El líder sindical destaca el seguimiento que han tenido las convocatorias. "Ha sido masivo. Los compañeros han respondido por encima de lo que esperábamos. Las movilizaciones del colectivo médico cada vez son mayores".

Acusa al Ministerio de Sanidad de mantener, con el nuevo Estatuto Marco, las condiciones laborales de los médicos "en el medievo". Y recuerda que la intención de los facultativos es mantener y alargar los paros en próximos meses, dado que la huelga es indefinida.

Con todo, abre la puerta a enterrar el hacha de guerra y a construir puentes con el departamento de Mónica García. Afirma que suspenderá la huelga "si hay un horizonte de negociación con Sanidad".