Los médicos avanzan con PP, Vox y ERC para frenar el Estatuto Marco mientras su huelga paraliza la sanidad

La huelga ha provocado la suspensión de decenas de miles de consultas y cirugías en distintas comunidades, con un alto impacto económico en el sistema sanitario.

El PP y ERC han confirmado encuentros con los médicos los días 26 y 27 de febrero, respectivamente, mientras que varias autonomías negocian acuerdos independientes.

Vox ha impulsado una Proposición No de Ley para que el resto de partidos se pronuncien sobre la creación de un Estatuto propio para los médicos.

Los médicos mantienen una huelga indefinida que está paralizando la sanidad y han conseguido reuniones con PP, Vox y ERC para frenar el Estatuto Marco.

Los médicos encaran ya el final de su primera semana de huelga indefinida. Mientras se suceden los paros que tienen a la sanidad paralizada, los galenos ganan terreno con Vox, el Partido Popular y Esquerra Republicana (ERC). Han logrado que estos tres grupos parlamentarios los reciban con el objetivo de frenar el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos sanitarios.

Justo el sábado pasado, los facultativos se reunieron con Vox. En esa cita, la formación que lidera Santiago Abascal afianzó su apoyo a la creación de una norma propia que tanto reclama el colectivo. De hecho, el partido ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) para que el resto de partidos se posicionen al respecto.

Las siguientes reuniones serán con el Partido Popular (PP) y con Esquerra. Ambos han confirmado ya las fechas: serán los próximos 26 y 27 de febrero, según confirman fuentes cercanas a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

El PP ya ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a la norma firmada por el equipo de Mónica García. Así, ha reclamado al Ministerio que retire el texto para iniciar de nuevo la negociación de "forma responsable y seria, con todos los profesionales sanitarios, sin exclusiones ideológicas y con rigor presupuestario".

"Respetamos la huelga y comprendemos la frustración que están sufriendo los profesionales sanitarios, especialmente los médicos, que han sido apartados, discriminados y ninguneados por la ministra en la negociación, pero lamentamos que se produzca porque los afectados son los ciudadanos", aseguran fuentes del PP a este diario.

La reunión que más sorprende es la de ERC. Hasta ahora, sólo PP y Vox se habían manifestado a favor del colectivo médico. El resto no había mostrado ningún tipo de postura.

En los próximos días se podrá comprobar si los facultativos cuentan con el apoyo del grupo que lidera Oriol Junqueras.

Pero antes de saber qué va a ocurrir cuando el texto llegue a las Cortes, habrá que conocer las posturas de los ministerios (Función Pública, Seguridad Social).

Estos están implicados en varias de las mejoras que baraja el Estatuto Marco relacionadas con el nuevo modelo retributivo y el acceso a la jubilación parcial y anticipada.

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el Estatuto Marco Álex Zea / Europa Press

Además, cuestiones relacionadas con la regulación de las jornadas laborales podrían quedarse en el tintero, ya que estas dependen de las comunidades, que son las que tienen las competencias.

Por eso, varias regiones se están reuniendo con los respectivos sindicatos regionales, tanto de médicos como del resto de profesionales sanitarios, para lograr un pacto. En Galicia y Asturias ya se han cerrado varios acuerdos en materia de guardias, retribuciones y compensación de festivos.

Huelga

Por el momento, el colectivo continúa con la huelga indefinida que se extenderá hasta el mes de junio, en una primera etapa. Hasta ahora, los paros de los tres primeros días están afectando bastante a la actividad asistencial de los servicios de salud autonómicos.

Las regiones han denunciado que, pese a los servicios mínimos (que permiten mantener unos servicios de emergencias del 100%, por ejemplo), la huelga les ha obligado a suspender decenas de miles de consultas y cirugías en Atención Primaria y en hospitales.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid denuncia que los paros celebrados hasta la fecha (junio, octubre, diciembre, enero) han supuesto unas pérdidas de más de seis millones de euros. De hecho, tan sólo el lunes, la Consejería anunció la cancelación de 7.377 consultas que han tenido un impacto económico de 900.000 euros.

En otras autonomías como Andalucía, la huelga causó la cancelación de 37.400 citas en centros de salud y 16.000 en hospitales el lunes. A esto hay que sumar la suspensión de 850 cirugías.

Con todo, los paros se prolongarán hasta este viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, tendrán un carácter intermitente, con una semana de huelga al mes: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.