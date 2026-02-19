Las enfermeras contraprograman a los médicos y defenderán el Estatuto Marco ante los partidos del Congreso

Satse reclama que las nuevas retribuciones se ajusten al nivel de titulación y responsabilidad, y que la aplicación de las medidas sea ágil en todas las comunidades autónomas.

Las enfermeras no se quedan atrás: defenderán el nuevo Estatuto Marco (pactado entre sanidad y los sindicatos sanitarios) en el Congreso. Todo esto con el objetivo de contraprogramar a los médicos, que han iniciado todo un frente común para paralizar la norma en las Cortes mientras continúan con la huelga indefinida.

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Sindicato de Enfermería (Satse) ha acordado iniciar contactos con los partidos políticos en el Congreso para que conozcan el "verdadero contenido" de la nueva norma.

Con esto, pretenden evitar las "falsedades e inexactitudes" que se están difundiendo de manera interesada en las últimas semanas y pueden dificultar la aprobación de una norma que necesita ser actualizada para incorporar más derechos y mejores condiciones de trabajo para todo el personal de la sanidad pública", señala el sindicato en un comunicado.

La organización sindical hace un especial hincapié en que los grupos parlamentarios "estén bien informados sobre todas las medidas y actuaciones" que esta norma contempla después de casi tres años de negociación.

Así, Satse considera que lo prioritario es realizar una labor explicativa que evidencie que la negociación desarrollada ha tenido como resultado un Proyecto de Ley que mejora el Estatuto Marco vigente (data de 2003) "y no discrimina, perjudica y, mucho menos, maltrata a ninguna categoría".

Faltan mejoras

La institución entiende que el texto normativo aún puede y debe mejorarse en la tramitación que aún le queda por delante.

No obstante, insiste en que "intereses particulares y partidistas no pueden acabar con la oportunidad de que nuestro sistema sanitario tenga unas nuevas reglas del juego que beneficiarán a todo su personal estatutario, sin excepciones e independientemente de su situación o la comunidad autónoma en la que trabaje".

El CEE insiste en que, una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados, serán las diferentes consejerías de Sanidad las encargadas de hacer realidad todas las medidas contempladas.

Por eso, el sindicato también tiene previsto trasladar a los responsables sanitarios correspondientes la necesidad de que agilicen su puesta en práctica en lugar de suponer "un freno o barrera".

En cuanto al reconocimiento salarial ligado al nuevo modelo de clasificación profesional, la organización sindical ha vuelto a subrayar la importancia de que el proceso específico de negociación acordado con el Ministerio de Sanidad no se dilate en el tiempo, recordando que debe estar cerrado antes de que finalice la tramitación parlamentaria.

“El acuerdo establece que hay que estructurar las nuevas retribuciones básicas en función del grupo de clasificación correspondiente a cada nivel de titulación académica y especialización, así como en función del nivel de responsabilidad asumido, y velaremos por que se cumpla lo pactado con el Ministerio de Mónica García”, precisa Satse.

Mayor conocimiento

La entidad ha incidido en la necesidad de que toda la estructura de la organización conozca en profundidad la norma y, por ello, se iniciará una ronda de reuniones en todas las comunidades autónomas.

"El objetivo final es que todo el personal también tenga información de primera mano sobre las cuestiones concretas en las que puede repercutirle la aprobación del Estatuto Marco", indica.